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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

86.46 % سياسة واقتصاد و إعلام 83.65 % رسميا تنسيق الكليات أدبي

صدى البلد

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى لكليات للشعبة الأدبية 86.46% سياسة واقتصاد و إعلام 83.65  %. 

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 
 

وذلك وفقا للحد الأدنى، لشعبة علمي علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر والتي تشمل 22304 طلاب، بينما شعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، بإجمالي 15013 ، 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي 74923 طالبا، ويمكنكم الاطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من هنا

https://tansiknatiga.digital.gov.eg/

 

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