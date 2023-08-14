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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ارتفاع الحدود الدنيا للكليات.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الأدبية

صدى البلد

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،عن عقد مؤتمر صحفي ظهر الإثنين 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

 

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احصل عليها الآن .. رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

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الآن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

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عاجل| بالأرقام.. الحدود الدنيا للكليات بمؤشرات تنسيق الجامعات قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى

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انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والحدود الدنيا لها.. عبر هذا الرابط

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وزير التعليم العالي يعلن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. بعد قليل

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بخطوة واحدة .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

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رابط الحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

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أحصل على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

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نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 برقم الجلوس .. عبر هذا الرابط

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تنسيق الجامعات 2023

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023  وحتى يوم الخميس الموافق 10/8/2023، وذلك وفقا للحد الأدنى.

 

كليات الإعلام والتمريض لعام 2022 :

 

ومن جانبه أكد  مصدر مسؤول بالأعلى للجامعات إنه فيما يخص مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 ،  أن إلغاء أختبارات القدرات لبعض الكليات سيكون لسبب لتوجه الطلاب للتقدم لها بشكل أكبر.

وأشار إلى أنه من بين هذه الكليات كلية الإعلام، التي من المتوقع ارتفاع الحدود الدنيا لها بسبب إقبال الطلاب عليها هذا العام، بالإضافة إلى كلية التمريض التي شهدت ايضا إلغاء اختبارات القدرات، إلى جانب إلغاء التوزيع الإقليمي. 

 

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احصل عليها الآن .. رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

الآن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

عاجل| بالأرقام.. الحدود الدنيا للكليات بمؤشرات تنسيق الجامعات قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى

انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والحدود الدنيا لها.. عبر هذا الرابط

وزير التعليم العالي يعلن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. بعد قليل

بخطوة واحدة .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

رابط الحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

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