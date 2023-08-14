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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر الحدود الدنيا لكليات علمي رياضة بنتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023

صدى البلد

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب شعبة رياضة.

 

الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى بالجامعات 2023 علمي رياضة 

 

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5
حاسبات ومعلومات قنا علوم 365
هندسة الزقازيق 364.5
هندسة المنصورة 364.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 364
هندسة عين شمس 363.5
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363
طب بيطري المنصورة 362.5
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362
هندسة دمياط 361.5
هندسة بور سعيد 359
هندسة طنطا 358
هندسة بنها بشبرا 357.5
هندسة الإسكندرية 357
هندسة حلوان 356.5
هندسة كفر الشيخ 356.5
كلية الهندسة جامعة دمنهور 356
هندسة بنها 355.5
هندسة السويس 355
هندسة المنوفية بشبين الكوم 355
هندسة حلوان بالمطرية 354
هندسة الفيوم 352.5
هندسة جنوب الوادي 351.5
هندسة بني سويف 351
هندسة أسوان 350
هندسة المنيا 350
هندسة سوهاج 349.5
هندسة أسيوط 349
هندسة الطاقة أسوان 348.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة   347.5
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة  345.5
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة  343.5
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة  342.5
تخطيط عمراني القاهرة 342

 

 

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