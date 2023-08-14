ننشر نتيجة المرحلة الأولى لطلاب الأدبي .. الحدود الدنيا بالأرقام

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب شعبة أدبي .

الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى بالجامعات 2023 ادبي

اسم الكلية الحد الادنى

ألسن كفر الشيخ 368

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 366.5

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 361

سياسة واقتصاد السويس 358

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 356.5

إعلام القاهرة 355

ألسن عين شمس 355

سياسة واقتصاد بني سويف 354.5

ألسن الفيوم 353.5

إعلام عين شمس 351.5

ألسن بني سويف 350.5

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 350

ألسن المنيا 349

إعلام المنوفية 349

ألسن أسوان 348

ألسن سوهاج 347.5

ألسن الأقصر 346.5

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 345

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 345

إعلام بني سويف 345

إعلام جنوب الوادي 343

آثار دمياط 341

آثار القاهرة 340

آثار عين شمس 340

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 339.5

تربية بور سعيد 338.5

الاعاقة والتأهيل بني سويف 337

آثار الفيوم 337

آثار و لغات مطروح 336.5

آثار أسوان 335

آثار الأقصر 333.5

آثار سوهاج 331.5

تربية عين شمس 331

آثار جنوب الوادي 331

تربية الإسكندرية 330

تربية الزقازيق 329.5

تربية المنصورة 328.5

آداب العريش 327

تربية بنها 325.5

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 325.5

تربية طنطا 325.5

آداب القاهرة 325

تربية دمنهور 323.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 323.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 323.5

فنون جميلة (فنون) حلوان 322.5

تربية كفر الشيخ 321.5

تربية حلوان 319.5

تربية دمياط 318.5

تربية مطروح 318.5

تربية السويس 318.5

آداب عين شمس 317.5

تربية مدينة السادات 317

تربية بنات عين شمس 316

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 315.5

تربية الفيوم 315.5

تجارة دمياط 315

فنون جميلة (فنون) المنصورة 315

تربية أسوان 314

تجارة القاهرة 314

تجارة و إدارة أعمال حلوان 314

تجارة العريش 313.5

تربية المنيا 313

حقوق دمياط 312

آداب الإسكندرية 312

آداب حلوان 312

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 311.5

تربية بني سويف 310.5

تجارة الإسكندرية 310.5

تربية العريش 309.5

تربية أسيوط 309.5

تجارة عين شمس 309

تربية الوادي الجديد 308.5

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 308

تربية جنوب الوادي بالغردقة 308

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 308

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 308

آداب بنها 307

تربية جنوب الوادي 307

حقوق سوهاج 306.5

تربية سوهاج 306.5

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 305.5

تجارة جنوب الوادي 305.5

تجارة المنصورة 305.5

تجارة الزقازيق 305.5

دار العلوم القاهرة 304

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 303.5

حقوق بور سعيد 303.5

آداب انتساب موجه القاهرة 303.5

حقوق كفرالشيخ 302.5

آداب بنات عين شمس 302.5

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 302.5

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 302

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 301

فنون جميلة (فنون) المنيا 301

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 300.5

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 300.5

فنون جميلة (فنون) أسيوط 300.5

تربية طفولة مبكرة المنصورة 300

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 300

تجارة بنها 300

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 300

آداب انتساب موجه عين شمس 300

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 299.5

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 299.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 299.5

آداب انتساب موجه العريش 299

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 299

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 299

آداب و علوم إنسانية السويس 298.5

آداب المنوفية بشبين الكوم 298

تربية طفولة مبكرة المنوفية 297.5

آداب دمياط 297

آداب الفيوم 297

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 297

آداب انتساب موجه الإسكندرية 297

تجارة المنوفية بشبين الكوم 296.5

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 296.5

آداب المنصورة 296.5

تجارة كفر الشيخ 296

تربية (طفولة) كفر الشيخ 296

تجارة بور سعيد 296

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 296

سياحة وفنادق الإسكندرية 295.5

آداب انتساب موجه حلوان 295.5

آداب طنطا 295.5

فنون جميلة (فنون) الأقصر 295.5

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 295.5

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 295

تجارة انتساب موجه عين شمس 294.5

تربية (طفولة) عين شمس 294.5

تجارة أسوان 294.5

تجارة طنطا 294

تجارة دمنهور 294

تربية نوعية القاهرة 293.5

تربية (طفولة) طنطا 293.5

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 293.5

آداب الزقازيق 293.5

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 293.5

آداب بور سعيد 293.5

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 293

آداب أسوان 292.5

تربية (طفولة) الإسكندرية 292.5

آداب انتساب موجه بنها 292.5

تجارة السويس 292

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 292

تربية (طفولة) السويس 292

آداب كفر الشيخ 291.5

تجارة بني سويف 291.5

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 291.5

حقوق القاهرة 291

تربية طفولة مبكرة القاهرة 291

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 291

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 290.5

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 290.5

آداب دمنهور 290.5

حقوق المنيا 290

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290

تجارة مدينة السادات 289.5

تجارة أسيوط 289.5

تربية طفولة مبكرة دمنهور 289.5



