نقيب البيطريين يبحث مع سفير مصر بألمانيا فتح مجالات عمل جديدة للأطباء

التقى الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، الدكتور محمد البدري، سفير مصر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، لبحث آفاق التعاون بين النقابة العامة للأطباء البيطريين في مصر والجمعية الطبية البيطرية الألمانية، وتعزيز الشراكة المؤسسية والمهنية بين الجانبين.

يأتي ذلك في إطار جهود النقابة العامة للأطباء البيطريين لفتح مجالات عمل جديدة أمام الأطباء البيطريين، وتوسيع فرص التدريب والتأهيل المهني، وتعزيز التعاون الدولي للاستفادة من الخبرات العلمية المتقدمة

وشارك في اللقاء الدكتور أحمد عبد الواحد، معهد صحة الحيوان والصحة العامة البيطرية، جامعة لايبزيج – جمهورية ألمانيا الاتحادية، والدكتور سامح سرور، المستشار الثقافي بسفارة جمهورية مصر العربية في برلين ومدير البعثة التعليمية، إلى جانب السكرتير الأول بالسفارة والملحق الثقافي.

واستعرض اللقاء ملامح مذكرة تفاهم مقترحة تستهدف بناء جسر أكاديمي ومهني مستدام بين مصر وألمانيا في مجال الطب البيطري والصحة الواحدة، تمهيدا لطرحها أمام الجمعية العمومية للجانب الألماني، بما يدعم تبادل الخبرات العلمية والمهنية، ويفتح آفاقا جديدة للتدريب والتأهيل المستمر للأطباء البيطريين المصريين.

وأبدى السفير المصري لدى ألمانيا حماسا كبيرا للتعاون المقترح، مؤكدا دعمه لهذه الخطوة، كما أشار إلى احتياج ألمانيا للأطباء البيطريين، بما يعزز أهمية العمل على فتح مسارات مهنية جديدة أمام الأطباء المصريين، في ضوء احتياجات سوق العمل الألماني وفرص الاستفادة من الكفاءات البيطرية المصرية.

فتح مجالات عمل للأطباء البيطريين

وأكد السفير أن أي اتفاق يتم التوصل إليه بين النقابة العامة للأطباء البيطريين وأي جهة في ألمانيا سيحظى بدعمه لاعتماده وإضفاء الصفة الرسمية عليه، بما يدعم مسار التعاون المشترك ويسهم في تهيئة الأطر اللازمة لتفعيله.

وقال الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن التعاون المقترح يمثل خطوة مهمة نحو الاستفادة من الخبرات الألمانية في تطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني للأطباء البيطريين في مصر، مؤكدا أهمية بناء شراكات مؤسسية مستدامة تربط بين النقابة والجهات العلمية والمهنية الألمانية، بما ينعكس على كفاءة الأطباء ويفتح أمامهم آفاقا مهنية جديدة في مجالات التخصص والتدريب والعمل.

وأضاف النقيب العام أن النقابة تضم أكثر من 95 ألف طبيب بيطري مسجل في 27 محافظة، وهو ما يعكس أهمية تطوير فرص التدريب المتخصص والتأهيل المستمر، خاصة في المجالات المرتبطة بسلامة الغذاء والأمن الحيوي ورصد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، في إطار مفهوم الصحة الواحدة.

وأوضح أن مذكرة التفاهم المقترحة تتضمن التعاون في تصميم برامج تدريبية حديثة، ودراسة تأسيس مركز تدريب بيطري بالتعاون الأكاديمي والمهني مع الجانب الألماني، إلى جانب إتاحة فرص التدريب الإكلينيكي والميداني في مصر، وتبادل المعرفة العلمية والأبحاث الحديثة، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، وبث الفعاليات العلمية رقميا، بما يدعم التطوير المهني المستمر للأطباء البيطريين.

وأشار إلى أن التعاون يستهدف أيضا تعزيز الروابط الأكاديمية والمهنية بين البلدين، والاستفادة من الخبرات التعليمية والتدريبية الألمانية في تطوير منظومة التعليم والتأهيل البيطري في مصر، في ضوء وجود طلاب وباحثين مصريين بالجامعات الألمانية، مع بحث فرص تبادل الخبرات وتوثيق الشهادات وفقا للأطر والمعايير المعتمدة لدى الجانبين.

وأكد النقيب العام، خلال اللقاء، على أهمية وضع آليات واضحة للتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، مع الالتزام بقواعد حماية البيانات المصرية والأوروبية والأطر القانونية المنظمة للأنشطة المشتركة، بما يضمن وضوح المسؤوليات واستدامة التعاون وتحقيق أهدافه العلمية والمهنية.

ويأتي اللقاء ضمن تحركات النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، لتوسيع شبكة علاقاتها الدولية، والاستفادة من التجارب المهنية والعلمية المتقدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأطباء البيطريين، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، وفتح مسارات جديدة للتبادل العلمي والمهني، وتعزيز مساهمة المهنة في حماية الصحة العامة وتحقيق مفهوم الصحة الواحدة.