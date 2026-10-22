الأطباء البيطريين: دعم منظومة الطب البيطري ضرورة لتعزيز الإنتاج الحيواني والداجني

أكد الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، أهمية دعم قطاع الطب البيطري ومنظومته، في ظل الدور الذي يؤديه الطبيب البيطري في حماية الثروة الحيوانية والداجنة، والحفاظ على صحة الحيوانات ورفع كفاءة الإنتاج.

وشدد الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، في تصريحات تليفزيونية، على أهمية منظومة الطب البيطري ودورها في دعم الإنتاج الزراعي والحيواني.

وتابع الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، أن يأتي دعم هذا القطاع في إطار الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتحسين معدلات الإنتاج، وتعزيز إجراءات الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الإنتاج وتوفير المنتجات الحيوانية للمواطنين.

