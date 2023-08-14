ايمن عاشور: 2703 طلاب لم يسجلوا بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلني أن عدد الطلاب بالثانوية العامة بالمرحلة الأولى للتنسيق 112240 طالبا موزعين على الشعب العلمية والأدبية، موضحا ان إجمالى عدد الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم بموقع التنسيق من طلاب المرحلة الأولى 2703 طلاب وبلغ اجمالى عدد الطلاب المسجلين رغباتهم 109537 طالبًا.

أعلن الدكتور أيمن عاشور انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية يوم غد الثلاثاء 15 أغسطس.، بحد أدنى 60.98 % للضعبة العلمية 58.05% للادبي .

تنسيق المرحلة الأولى

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg