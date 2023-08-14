شهادة جديدة وخطاب لمكتب التنسيق لرفع درجات متظلمي الثانوية العامة مستحقي الزيادة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تقوم بإبلاغ مكتب تنسيق الجامعات 2023 في حالة زيادة درجات أي طالب من الطلاب المتقدمين بـ تظلمات الثانوية العامة 2023
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : في حالة ثبوت أحقية الطالب في درجات زيادة بعد اجراءات تظلمات الثانوية العامة 2023 ، يتم استدعاء الطالب و منحه الشهادة الجديدة ، ونبلغ مكتب التنسيق بالتعديل .
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كل طالب له الحق في التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال منظومة تظلمات الثانوية العامة 2023
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه خلال تظلمات الثانوية العامة 2023 ، في حالة استحقاق الطالب لأي درجات إضافية غير محسوبة له ، سيحصل عليها فورًا.
تظلمات الثانوية العامة 2023
وكانت قد شهدت منظومة تظلمات الثانوية العامة 2023 ، إقبالا كثيفاً من آلاف الطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، بهدف تأكد كل طالب من مدى حصوله على حقه كاملاً في نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وتسجيل ملاحظات كل طالب في منظومة تظلمات الثانوية العامة 2023.
خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023
- ادفع رسوم تظلمات الثانوية العامة “200 جنيه عن المادة الواحدة” من خلال أحد المنافذ الآتية : (البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال)
- بعد الدفع ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال الضغط هنا
- اختر المادة/المواد التى تريد التظلم بها وسجل البيانات المطلوبة
- تابع رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص بك
- ثم تابع ظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 على نفس الرابط.
وبالنسبة لـ خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين، فتتمثل في :
- سداد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 المقررة في منافذ الدفع السابق ذكرها
- التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتمكن طلاب الثانوية العامة 2023 من الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 ، من خلال البريد الموحد للطالب .
وقالت وزارة التربية والتعليم أنه للحصول على الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد لطلاب الثانوية العامة 2023، لابد من الدخول الآن على الرابط التالي : https://office365.emis.gov.eg/