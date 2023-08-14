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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شهادة جديدة وخطاب لمكتب التنسيق لرفع درجات متظلمي الثانوية العامة مستحقي الزيادة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تقوم بإبلاغ مكتب تنسيق الجامعات 2023 في حالة زيادة درجات أي طالب من الطلاب المتقدمين بـ تظلمات الثانوية العامة 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : في حالة ثبوت أحقية الطالب في درجات زيادة بعد اجراءات تظلمات الثانوية العامة 2023 ، يتم استدعاء الطالب و منحه الشهادة الجديدة ، ونبلغ مكتب التنسيق بالتعديل .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كل طالب له الحق في التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال منظومة تظلمات الثانوية العامة 2023 

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه خلال تظلمات الثانوية العامة 2023 ، في حالة استحقاق الطالب لأي درجات إضافية غير محسوبة له ، سيحصل عليها فورًا.

تظلمات الثانوية العامة 2023 

وكانت قد شهدت منظومة تظلمات الثانوية العامة 2023 ، إقبالا كثيفاً من آلاف الطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، بهدف تأكد كل طالب من مدى حصوله على حقه كاملاً في نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وتسجيل ملاحظات كل طالب في منظومة تظلمات الثانوية العامة 2023. 

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023

  • ادفع رسوم تظلمات الثانوية العامة  “200 جنيه عن المادة الواحدة” من خلال أحد المنافذ الآتية : (البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال)
  • بعد الدفع ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال الضغط هنا
  • اختر المادة/المواد التى تريد التظلم بها وسجل البيانات المطلوبة
  • تابع رابط تظلمات الثانوية العامة 2023  بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص بك
  • ثم تابع ظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 على نفس الرابط.

وبالنسبة لـ خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين، فتتمثل في :

  • سداد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 المقررة في منافذ الدفع السابق ذكرها
  • التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتمكن طلاب الثانوية العامة 2023 من الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 ، من خلال البريد الموحد للطالب .

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه للحصول على الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد لطلاب الثانوية العامة 2023، لابد من الدخول الآن على الرابط التالي :  https://office365.emis.gov.eg/ 

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