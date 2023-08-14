التعليم العالي: بشرى للحاصلين على شهادة الثانوية العامة العام الماضي

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن من حصل على الثانوية العامة العام الماضي يستطيع التقديم للجامعات الخاصة والجامعات الأهلية.

وأضاف “عبدالغفار”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الاثنين، أنه تم إعلان الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للشعب العلمية والأدبية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن القبول بكليات الطب بإجمالى 91.34% وطب الأسنان 90.97% والعلاج الطبيعى 90.12% والصيدلة 89.51%، كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الأولى ، لكلية الهندسة 85%، والتخطيط العمراني 83.41%.

الحد الأدنى

وأكمل المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الحد الأدنى للقبول بالشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 70.61%، والاقتصاد والعلوم السياسية 86.46%، وقطاع كليات الالسن 84.51% والإعلام 83.65% والآثار 80.73%.