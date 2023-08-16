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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

سيول - ارشيفية
سيول - ارشيفية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن مفاجأة غير متوقعة في حالة الطقس الساعات المقبلة، إذ تشهد البلاد أمطار رعدية في أماكن بجنوب سيناء قد تصل إلى حد السيول، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

حالة الطقس الأن على القاهرة 

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية ، يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

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كما تشهد البلاد بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية ، طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد

السيول 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب الرعدية على مرتفعات سانت كاترين يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد السيول. 

سيول

كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

تحذير من نزول البحر 

وحذرت هيئة الأرصاد اليوم من اضطراب البحرين، مناشدة المصطافين توخى الحيطة والحذر، فالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2,5 متر إلى 3.5 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

الموج 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم : 
العظمى الصغرى
القاهرة 34 25
العاصمة الإدارية 34 25
6 أكتوبر 35 24
بنهــــا 34 25
دمنهور 32 25
وادى النطرون 34 24
كفر الشيخ 33 24
المنصورة 33 25
الزقازيق 34 25
شبين الكوم 34 25
طنطا 33 24
دمياط 32 24
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 35 24
السويس 34 24
العريش 33 24
رفح 32 25
رأس سدر 37 25
نخل 35 18
كاترين 33 17
الطور 33 27
طابا 35 25
شرم الشيخ 39 30
الاسكندرية 31 23
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 23
السلوم 32 21
سيوة 35 22
رأس غارب 37 29
الغردقة 39 29
سفاجا 38 29
مرسى علم 38 30
شلاتين 41 31
حلايب 35 29
أبو رماد 36 29
رأس حدربة 35 28
الفيوم 35 24
بني سويف 35 24
المنيا 35 23
أسيوط 36 23
سوهاج 38 25
قنا 41 27
الأقصر 42 28
أسوان 43 29
الوادى الجديد 40 24
أبوسمبل 40 28
 

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