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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«أمطار رعدية وسيول في عز الصيف»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

أمطار رعدية
أمطار رعدية

يبحث الكثير عن حالة الطقس اليوم ونشرة الأرصاد الجوية التي تتضمن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة ، بالتزامن مع استقرار الحرارة بعد موجة حارة شرسة انتهت أول الشهر الحالي ، وارتفعت درجات الحرارة خلالها على القاهرة الكبرى إلى 44 درجة للمحسوسة.

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حالة الطقس الآن على القاهرة 

وبسحب نشرة الأرصاد الجوية ، يتوقع خبراء الهيئة أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. 

حالة الطقس اليوم

أما عن حالة الطقس اليوم ، فيكون شديد الحرارة على عدة مناطق وتشمل جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ظواهر جوية 

وتشهد البلاد عدة ظواهر جوية اليوم على مناطق عدة أبرزها، الشبورة المائية صباحا والتي تكون على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار رعدية وسيول 

وبحسب نشرة الأرصاد الجوية يتوقع الخبراء، هطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وقد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين، كما تمتد الأمطار خفيفة ورعدية أحيانا على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

كما تشهد البلاد نشاد الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ارتفاع الموج

وكشفت الأرصاد عن حالة البحرين اليوم للمصطافين والصيادين، فبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة :

العظمى الصغرى
القاهرة 33 25
العاصمة الإدارية 33 25
6 أكتوبر 34 24
بنهــــا 33 25
دمنهور 32 25
وادي النطرون 33 24
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 33 25
الزقازيق 33 25
شبين الكوم 33 25
طنطا 32 24
دمياط 31 24 
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 34 23
السويس 33 24
العريش 32 24
رفح 32 24
رأس سدر 35 26
نخل 35 21
كاترين 32 18
الطور 34 27
طابا 37 25
شرم الشيخ 41 29
الإسكندرية 31 23
العلمين الجديدة 31 23
مطروح 30 24
السلوم 31 23
سيوة 35 21
رأس غارب 38 28
الغردقة 38 28
سفاجا 40 29
مرسى علم 41 29
شلاتين 40 30
حلايب 34 28 
رأس حدربة 35 29
الفيوم 35 28
بني سويف 35 24
المنيا 36 23
أسيوط 35 23
سوهاج 37 25
قنا 42 26
الأقصر 41 26
أسوان 43 28
الوادي الجديد 40 24
أبوسمبل 39 26

 

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