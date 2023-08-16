سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

قدمت مذيعة “صدى البلد”، ايمان عبد اللطيف، تغطية عن آخر تطورات حالة الطقس، حيث أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرار للتحسن في الأحوال الجوية، نظرا لتأثرنا بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهي معتدلة فى درجات حرارتها، إضافة إلى امتداد لمنخفض جوي، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، خاصة فترة الصباح.

شاهد الفيديو:

https://fb.watch/msA-5EHnZs/?mibextid=mXAvQF&startTimeMs=2893

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة الأولى، أن العظمى خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى تكون ما بين 33 و34 درجة مئوية في الظل، و35 درجة هي الحرارة المحسوسة، وبالتالي الطقس يكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية “شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء”.

ونوهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأنه خلال فترات الليل، يحدث انخفاض في درجات الحرارة، يكون محسوسا أكثر خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، والأجواء تكون معتدلة تماما في معظم أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الشمالية؛ نظرا لوجود نشاط للرياح.