تصل لـ 43..الأرصاد التركية تحذر من شدة حرارة الطقس في البلاد

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية عن توقعات الطقس ليوم 17 أغسطس، ووفقًا لآخر التقييمات التي أجرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية سيكون الطقس غائم جزئيًا في الأجزاء الشمالية الشرقية من تركيا والأجزاء الداخلية من بحر إيجه الداخلي وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​؛ تشير التقديرات إلى أنها ستكون صاخبة وممطرة ، وغيرها ستكون الأماكن أقل غائمًا وواضحًا.

ومن المتوقع ان تهب الرياح بقوة (30-60 كم / ساعة) من الاتجاهين الشمالي والشمالي الشرقي في مرمرة، بحسب موقع سي إن إن ترك.

وتشير التقديرات إلى أنه لن تكون هناك تغييرات كبيرة في درجات الحرارة ، وستكون حول الأعياد الموسمية في منطقة مرمرة ومنطقة بحر إيجة الساحلية ، و 6 إلى 11 درجة فوق الأعراف الموسمية في أماكن أخرى.

دراجات الحرارة في بعض مدن تركيا

مرمرة

من المتوقع أن تكون السحب منخفضة ومفتوحة، ومن المتوقع ان تهب الرياح بقوة (30-60 كم / ساعة) من الاتجاهات الشمالية الشرقية.

أدرنة

35 درجة مئوية

غائم جزئيًا وصافٍ

اسطنبول

31 درجة مئوية، غائم جزئيًا وصافٍ

كيركلاريلي

32 درجة مئوية، غائم جزئيًا وصافٍ

صقاريا درجة مئوية ، 31 درجة مئوية

غائم جزئيًا وصافٍ

ايجان

ومن المتوقع أن يكون الجو غائما وصافيا قليلا ، وغائما جزئيا في الداخل.

دنيزلي درجة مئوية ، 43 درجة مئوية

غائم جزئيا

إزمير

33 درجة مئوية، غائم جزئيًا وصافٍ

مانيسا

40 درجة مئوية، غائم جزئيًا وصافٍ

البحر الأبيض المتوسط

من المتوقع أن يكون الجو غائمًا جزئيًا وواضحًا ، وغائمًا جزئيًا في جزء طوروس في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، مع زخات محلية وعواصف رعدية بعد الظهر.

أضنة

37 درجة مئوية، غائم جزئيًا ، غائم جزئيًا في الأجزاء الشمالية

أنطاليا

31 درجة مئوية، غائم جزئيًا وصافٍ

هاتاي

34 درجة مئوية، غائم جزئيًا وصافٍ

مرسين

33 درجة مئوية، غائم جزئيًا ، غائم جزئيًا في الأجزاء الشمالية

ومن المتوقع أن تكون السحب منخفضة ومفتوحة.

أنقرة

38 درجة مئوية، غائم جزئيًا وصافٍ

كانكيري

39 درجة مئوية، غائم جزئيًا وصافٍ

إسكي شهير

39 درجة مئوية، غائم جزئيًا وصافٍ

قونيا

38 درجة مئوية،غائم جزئيًا وصافٍ