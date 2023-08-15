عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سيول كاترين مستمرة| للمصطافين بمدن البحر الأحمر: احذروا الأمواج عالية

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

نشرت هيئة الأرصاد  الجوية، صورا للأقمار الصناعية توضح استمرار تكاثر السحب الرعدية على مرتفعات سانت كاترين لليوم الثاني على التوالي، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومتوقع أن تستمر هذه الأجواء حتى غد الأربعاء.

سيول على كاترين والأمواج عالية

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك نشاطا للرياح على مسطح البحر المتوسط، قد يتسبب في ارتفاع الأمواج من (٢.٥:١.٥متر)، خلال الطقس غدا، الأربعاء. كما تنشط الرياح أيضا على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية هناك، ويؤدى الى ارتفاع الأمواج من (٢.٥:٣.٥ متر ).

حالة الطقس

 وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط غدا الأربعاء، بسبب ارتفاع الأمواج الناتج عن نشاط الرياح.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس غدا، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

الرياح 50 كم/ساعة بالعلمين ومطروح

وتنشط الرياح خلال الطقس غدا، على شواطئ البحر المتوسط ( مطروح - العلمين - الاسكندرية - بلطيم - دمياط - بورسعيد، وسرعة الرياح تصل إلى 50كم/س وارتفاع الموج يصل إلى مترين ونصف.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس غدا، يستمر حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة خلال الطقس غدا، صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء وتنشط الرياح على بعض المناطق خلال الطقس غدا، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والمحسوسة 36 درجة
السواحل الشمالية 31 للعظمى والمحسوسة 34 درجة
جنوب سيناء 39 للعظمى والمحسوسة 42 درجة
شمال الصعيد 35 للعظمى والمحسوسة 37 درجة
جنوب الصعيد 42 للعظمى والمحسوسة 43 درجة.
 

حالة الطقس
الطقس هيئة الأرصاد الطقس غدا درجات الحرارة حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حل أزمة فريق اليد.. مرتضى منصور يعلن تجديد عقد هذا اللاعب

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

رد رسمي وقاطع من ليفربول.. حكاية صورة حسمت مصير محمد صلاح |شاهد

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

مش هيلغي بطاقة التموين .. 4 استخدامات لـ الكارت الموحد

ترشيحاتنا

محكمة جورجيا تقر بنشر لائحة اتهام ترامب على الإنترنت

ضياء رشوان: قرارات سعيدة للمصريين في اجتماع الحوار الوطني غدا

هيئة كبار العلماء تعقد احتفالية كبرى لختم كتاب «فتح المغيث».. غدًا

وزيري: الانتهاء من نقل 57 الف قطعة أثرية للمتحف المصري الكبير

غدا.. مجلس أمناء الحوار الوطني يبدأ في صياغة المخرجات لعرضها على الرئيس

تأجيج الأوضاع الاقتصادية.. الرئيس التونسي يدعو لليقظة تحسبا لأي "محاولات يائسة"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند وضع القهوة في الثلاجة؟

هاني الناظر : زيت طبيعي يعالج الشيخوخة والهالات بديلا لكريمات العناية بالبشرة

في عز الحر.. إطلالة ميجان ماركل تثير استغراب المتابعين

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم وش في وش

فيديو

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ