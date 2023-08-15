سيول كاترين مستمرة| للمصطافين بمدن البحر الأحمر: احذروا الأمواج عالية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية توضح استمرار تكاثر السحب الرعدية على مرتفعات سانت كاترين لليوم الثاني على التوالي، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومتوقع أن تستمر هذه الأجواء حتى غد الأربعاء.

سيول على كاترين والأمواج عالية

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك نشاطا للرياح على مسطح البحر المتوسط، قد يتسبب في ارتفاع الأمواج من (٢.٥:١.٥متر)، خلال الطقس غدا، الأربعاء. كما تنشط الرياح أيضا على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية هناك، ويؤدى الى ارتفاع الأمواج من (٢.٥:٣.٥ متر ).

حالة الطقس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط غدا الأربعاء، بسبب ارتفاع الأمواج الناتج عن نشاط الرياح.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس غدا، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

الرياح 50 كم/ساعة بالعلمين ومطروح

وتنشط الرياح خلال الطقس غدا، على شواطئ البحر المتوسط ( مطروح - العلمين - الاسكندرية - بلطيم - دمياط - بورسعيد، وسرعة الرياح تصل إلى 50كم/س وارتفاع الموج يصل إلى مترين ونصف.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس غدا، يستمر حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة خلال الطقس غدا، صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء وتنشط الرياح على بعض المناطق خلال الطقس غدا، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والمحسوسة 36 درجة

السواحل الشمالية 31 للعظمى والمحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء 39 للعظمى والمحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد 35 للعظمى والمحسوسة 37 درجة

جنوب الصعيد 42 للعظمى والمحسوسة 43 درجة.

