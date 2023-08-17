الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارا وأمطار بهذه المحافظة.. والعظمى بالقاهرة 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الجمعة/ طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



وتهطل أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وقد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتمتد خفيفة ورعدية أحيانا على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 33 25

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 33 25

دمنهور 32 25

وادي النطرون 33 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 25

طنطا 32 24

دمياط 31 24

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 23

السويس 33 24

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 35 26

نخل 35 21

كاترين 32 18

الطور 34 27

طابا 37 25

شرم الشيخ 41 29

الإسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 30 24

السلوم 31 23

سيوة 35 21

رأس غارب 38 28

الغردقة 38 28

سفاجا 40 29

مرسى علم 41 29

شلاتين 40 30

حلايب 34 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 35 28

بني سويف 35 24

المنيا 36 23

أسيوط 35 23

سوهاج 37 25

قنا 42 26

الأقصر 41 26

أسوان 43 28

الوادي الجديد 40 24

أبوسمبل 39 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 40 31

المدينة المنورة 44 31

الرياض 44 32

المنامة 41 34

أبوظبي 42 32

الدوحة 41 33

الكويت 44 32

دمشق 42 24

بيروت 31 27

عمان 37 23

القدس 34 23

غزة 31 27

بغداد 48 32

مسقط 34 30

صنعاء 26 15

الخرطوم 38 27

طرابلس 31 22

تونس 38 25

الجزائر 31 23

الرباط 28 18

نواكشوط 31 25

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 39 20

إسطنبول 32 24

إسلام آباد 36 25

نيودلهي 38 29

جاكرتا 33 24

بكين 33 24

كوالالمبور 32 24

طوكيو 35 26

أثينا 34 25

روما 35 20

باريس 32 21

مدريد 34 20

برلين 30 19

لندن 23 18

مونتريال 23 14

موسكو 29 17

نيويورك 28 16

واشنطن 30 14

أديس أبابا 23 12