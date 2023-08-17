عودة الأمطار من جديد.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن حالة الطقس

أصبحت بيانات وتصريحات هيئة الأرصاد الجوية، واحدة من أكثر ما يبحث عنه قطاع كبير من المواطنين في كل مكان بمحافظات جمهورية مصر العربية، خاصة بعد الموجة الحارة التي ضربت مصر خلال الأشهر الماضية، واستمرت لأكثر من أسبوع، الأمر الذي جعل هناك اهتماما كبيرا لدى المواطنين بمتابعة كل ما يُقال حول حالة الطقس بشكل دوري.

وتناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الأخيرة، عددا من التصريحات الهامة فيما يتعلق بهيئة الأرصاد الجوية، والتي تحدثت عن حالة الطقس اليوم وخلال الأيام القليلة المقبلة، وسط ترقب كبير من الجميع حول حالة الطقس في الأيام المقبلة.

ونرصد من خلال موقع "صدى البلد" أبرز ما جاء في تصريحات الأرصاد الجوية خلال برامج التوك شو المختلفة في الساعات القليلة الماضية.

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن قيم الحرارة لا تزال أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، لافتةً إلى استمرار تحسن الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، وبخاصة المحافظات الشمالية، مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وحتى محافظات شمال الصعيد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى: «نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهي كتل معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها بشكل كبير».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية نهارا، والمحسوسة ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية، أي أن الأجواء صيفية معتدلة في معظم محافظات الجمهورية».

وأشارت إلى أن هناك نشاطا لـ الرياح وسينتج عنه عدم استقرار بالملاحة بالبحر الأحمر، وأن اليوم هناك فرص لـ سقوط الأمطار، مستمرة على مدار الـ 72 ساعة المقبلة.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية، وهناك تحسن كبير في درجات الحرارة على جميع المحافظات.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية مقبلة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط، وإن هذه الكتل تجعل الجو أفضل.

وأضافت أن الساعات المسائية تشهد جوا لطيفا، وأن الأجواء في فترة الليل تشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، وهناك نشاط في الرياح.

وأشارت إلى أن نشاط الرياح سينتج عنه عدم الصيد، وأن اليوم هناك فرص لـ سقوط الأمطار، مستمرة على مدار الـ 72 ساعة المقبلة.

وتابعت: "تلك الأمطار متوسطة لـ خفيفة، وقد تكون رعدية، وسينتج عنها سيول في منطقة سانت كاترين".

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن ساعات المساء تشهد نشاطًا للرياح في معظم المحافظات، وهو ما يُقلل إحساسنا بنسب الرطوبة، وبالتالي يتم تلطيف الأجواء ونشعر بنسمات الهواء اللطيفة، كما أنه سيؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وكشفت أن الطقس في فترة النهار، وبخاصة فترة الظهيرة سيكون حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مضيفةً أنه شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ولمياء حمدين: «في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، يحدث انخفاض في درجات الحرارة، يكون ملحوظًا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر».

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أجواء فترة الليل مُعتدلة ولطيفة وبخاصة في محافظات شمال البلاد من السواحل الشمالية حتى محافظات شمال الصعيد، حيث تستقر الأجواء فيها بشكل كبير، كما أن درجات الحرارة فيها منخفضة ليلًا.

‏قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا نشعر بتحسن في درجات الحرارة هذا الأسبوع خاصة في المحافظات الشمالية، ودرجات الحرارة كانت اقل من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام.

‏وتابعت غانم خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "8 الصبح"، تقديم الإعلامية "هبة ماهر"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة سجلت 33 درجة مئوية والمتوقع خلال الأيام القادمة أن تستمر هذه الدرجة أو ترتفع درجة واحدة، مؤكدة أن على مدار الأيام القادمة لا يوجد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ومتوسط درجات الحرارة ما بين 34 إلى 33 درجة.

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‏عرض برنامج "8 الصبح"، تقديم الإعلامية "هبة ماهر"، المذاع عبر شاشة "dmc"، تقريرا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 17 أغسطس.

وقالت الإعلامية هبة ماهر، ‏إن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن نشهد اليوم طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطبا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وإليكم بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 - 25

الإسكندرية 31 - 24

الإسماعيلية 35 - 23

الغردقة 40 -29

أسوان 43 - 28

شرم الشيخ 40 - 30

بني سويف 35 - 24