الأرصاد: استقرار الأجواء ودرجات الحرارة تشهد انخفاظًا في ساعات الليل المتأخرة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن ساعات المساء تشهد نشاطًا للرياح في معظم المحافظات، وهو ما يُقلل إحساسنا بنسب الرطوبة، وبالتالي يتم تلطيف الأجواء ونشعر بنسمات الهواء اللطيفة، كما أنه سيؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.



وكشفت أن الطقس في فترة النهار، وبخاصة فترة الظهيرة سيكون حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مضيفةً أنه شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ولمياء حمدين: «في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، يحدث انخفاض في درجات الحرارة، يكون ملحوظًا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر».

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أجواء فترة الليل مُعتدلة ولطيفة وبخاصة في محافظات شمال البلاد من السواحل الشمالية حتى محافظات شمال الصعيد، حيث تستقر الأجواء فيها بشكل كبير، كما أن درجات الحرارة فيها منخفضة ليلًا.



