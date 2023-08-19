النهاردة السبت| مفاجأة في أسعار السجائر كما وعد المسئولون.. وهذا سعر العلبة

بعد أن شهدت أسعار السجائر ارتفاعًا كبيرًا في الأونة الأخيرة في الأسواق تدخلت الحكومة المصرية بالتعاون مع شركة الشرقية للدخان لحل الأزمة وخفض الأسعار مرة أخرى إلى ما كانت عليه سابقًا، بعد ما انتشرت شائعات تحرك أسعارها.

طرح ارتفاع أسعار السجائر بصورة كبيرة تساؤلات حول إمكانية انخفاض أسعارها مرة أخرى، حتى تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نشاط عمل شركة الشرقية للدخان موجهًا بتوفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات الشركة، وعلى رأسها السجائر

اتخذت شركة الشرقية للدخان بعض الإجراءات التي من شانها ضبط السوق يتم تطبيقها اليوم السبت الموافق 17 أغسطس فما هي:

تحركات الشرقية للدخان لحل أزمة السجائر

من المفترض أن تطرح شركة الشرقية للدخان كميات إضافية في السوق بداية من اليوم السبت الموافق 19 أغسطس، حيث يتم طرح ما يقرب من 150 مليون سيجارة في اليوم، أي 8 ملايين علبة سجائر، بزيادة نحو 20 - 30% عما يُطرح حاليًا في الأسواق.

سبت الانفراجة

بعد اتخاذ إجراءات شركة الشرقية للدخان للإجراءات التي يتم تنفيذها اليوم، من المقرر أن يشهد اليوم السبت انفراجه في أسعار السجائر في السوق المصري.

أسعار السجائر الرسمية

بوكس "10" بـ 15 جنيها.

كليوباترا كينج سايز بـ 23 جنيها.

كليوباترا سوفت كوين بـ 24 جنيها.

ميريت بأنوعها بـ 59 جنيها.

مارلبورو رد بـ 54 جنيها.

مارلبورو جولد بـ 54 جنيها.

مارلبورو كرافت بـ 44 جنيها.

3 إجراءات عاجلة لخفض أسعار السجائر

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بزيادة أوامر توريد المواد الخام من التبغ اللازم لصناعة السجائر، وهو الأمر الذي يُسهم بدوره في زيادة حجم الإنتاج اليومي وزيادة المعروض لضبط الأسعار واستقرار السوق، وتم اتخاذ إجراءات هامة من أجل ضبط السوق وخفض الأسعار بالتعاون مع شركة الشرقية للدخان، والإجراءات هي: