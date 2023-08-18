حكاية الزفاف الأشهر في مصر.. سر الاهتمام بزواج ماجدة وإيهاب نافع

هو الزفاف الأشهر في مصر، فكان ومازال من أجمل ليالي الزفاف التي يتحاكى فيها الكثيرين من محبي السينما المصرية، هو زفاف الفنانة الراحلة ماجدة، وضابط المخابرات الفنان إيهاب نافع.

حكاية الزفاف الأشهر في مصر

خطفت صاحبة الابتسامة الخفيفة والهدوء الجذاب قلب الفنان إيهاب نافع، وتم عقد قرانهما في عام 1963م، في حضور 1000 مدعو من أقارب العروسين وأصدقائهما، في قاعة ألف ليلة وليله في الهيلتون، فكان الحفل أشبه بالهرجانات السينمائية، ودفع نافع مهرًا قيمته 25 قرشًا ومؤخر 5000 جنيه.

سر الاهتمام بزواج ماجدة وإيهاب نافع

لم يكن العريس إيهاب نافع مجرد فنان، بل كان ضابط مخابرات والطيار الخاص برئيس الجمهورية الراحل جمال عبدالناصر، إلى جانب وسامته كنجم سينمائي ما جعله محط اهتمام الجميع، وكون زوجته الفنانة ماجدة إحدى نجمات الفن الكبيرة في ذلك الوقت، وصاحبة شركة إنتاج كبيرة، لذا تواجد في حفل الزفاف أغلب نجوم السينما المصرية آنذاك.

زواج الحبيبين ماجدة وإيهاب نافع

جمعت الحبيبان الفنانة ماجدة والفنان إيهاب نافع قصة حب كبيرة، حتى تزوجا، واستمر زواجهما قرابة الـ 4 سنوات، أنجبا خلالها ابنتهما الوحيدة غادة نافع، إلا أن هذه الزيجة لم تستمر طويلاً وانفصلا الزوجان بسبب الغيرة الشديدة لـ إيهاب نافع على ماجدة، وكونه كان دائم السفر، بينما كانت هي تحتاج رجلاً إلى جانبها.

في الفترة الأخيرة من زواجهما أضطر إيهاب نافع للسفر إلى لبنان، ورفضت ماجدة الذهاب معه فتم الانفصال وعاش هو فترة طويلة في بيروت.

إيهاب نافع تزوج أكثر من 8 مرات

على الرغم من كون الفنانة الراحلة ماجدة، كانت حب حياة الفنان الراحل إيهاب نافع، وأنها لم تتزوج من بعده حتى فارقت عالمنا إلى مثواها الأخير، إلا أنه تزوج بعدها 10 مرات، حيث أوضحت ابنته غادة نافع أنه تزوج بعدها 8 مرات منهم سيدة استرالية أنجب منها طفلين هما زكريا وجوهرة، ثم تزوج صحفية خليجية، وسيدة أمريكية من أصل ألماني، ثم أخرى أردنية، ثم السيدة فالترود بيتون أرملة رجل المخابرات رفعت الجمال والمعروف باسم رأفت الهجان وانفصل عنها بعد 7 سنوات من الزواج.