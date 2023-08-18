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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أغسطس يغيّر جلده الحراري | هل تصل سيول سيناء إلى القاهرة والمحافظات؟

صدى البلد

من المعروف دائمًا عن شهر أغسطس أنه يتسم بالحرارة الشديدة والرطوبة العالية، إلا أنه على غير المتوقع فوجئنا ببعض التقلبات في الطقس، لدرجة أن سقطت أمطار بلغت حد كونها رعدية أحيانًا على سلاسل جبال البحر الأحمر.

أثار سقوط الأمطار الرعدية على سيناء حالة من التعجب بين المواطنين من تقلبات أغسطس المجنونة، إذا تساءل الجميع عن احتمالية وصول تلك الأمطار إلى القاهرة والمحافظات المختلفة.

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هل تصل سيول سيناء إلى القاهرة؟

من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على بعض المناطق ما يساعد على الطيف الأجواء ليلاً، لكن فرص سقوط الامطار تنحصر على مناطق من سيناء، حيث تكون خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء، قد تصل إلى حد السيول على سانت كاترين، وأمطار خفيفة ورعدية على حلايب وشلاتين.

طقس اليوم الجمعة 

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ارتفاعا في نسب الرطوبة على مدار اليوم، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، حيث يسود - اليوم الجمعة- طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

اضطراب الملاحة البحرية 

يشهد اليوم، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، وتتراوح سرعة الرياح من 50: 60 كم في الساعة، ويكون ارتفاع الأمواج ما بين 2.5 : 3 متر.

 حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على أن تسود أجواء لطيفة، كما تنشط الرياح على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلاً.

تتواجد الشبورة المائية صباحًا على الطرق، ويكون هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض المناطق، وأمطار خفيفة تصل إلى رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب سيناء، قد تصل إلى حد السيول على مرتفعات سانت كاترين، تكون خفيفة ورعدية أحيانًا على سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

 

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