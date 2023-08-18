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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أثار الذعر.. حقيقة انتشار متحور كورونا الجديد في مصر

صدى البلد

احتل محور كورورنا الجديد «EG.5» التريند عبر محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، وأثار حالة من القلق والذعر بين المواطنين، خاصة مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، ومع انتشاره في 50 دولة أخرى، فما حقيقة وتفاصيل الأمر؟.. 

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حقيقة وجود متحور كورونا الجديد «EG.5»

بعد حالة الجدل الذي اثارته الأقاويل حول انتشار متحور كورونا الجديد «EG.5»، ومدى خطورته، حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل بشأنه، حيث يُمثل هذا المتحور بالفعل مصدرًا للقلق خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة المنخفضة.

وشددت منظمة الصحة العالمية على أنه في حالة ظهور أي من أعراض متحور كورونا الجديد «EG.5»، على ضرورة طلب المساعدة الفورية من الأطباء، فما هي أعراضه؟

أعراض متحور كورونا الجديد «EG.5»

على الرغم من عدم وجود أدلة على أن السلالة الجديدة من متحورات كورورنا «EG.5» أكثر قوة من السابقة، إلا أنه يشكل تهديدًا مثل السلاسلات السابقة تمامًا، وتتمثل أعراضه في: 

«الحمى- التهاب الحلق- سيلان الأنف والسعال- الآم الجسم والعضلات- التعب والإسهال- ضيق التنفس».

انتشار متحور كورونا الجديد «EG.5»

يعتبر متحور كورونا الجديد «EG.5» الأكثر انتشارًا في الولايات المتحدة الأمريكية في لوقت الحالي، حيث يمثل أكثر من 17% من الحالات، فله قدرة كبيرة على نشر العدوى ومرواغة الأجسام المناعية في الجسم، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن اللقاحات التي ثبت فعاليتها في الحماية من سلالة أوميكرون من المتوقع أن  تقدم درجة عالية من الحماية من المتغير الفرعي الجديد.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية العديد من المنشورات التي تُظهر انتشار «دور برد» بصورة مبالغ فيها في الآونة الأخيرة، في إشارة إلى انتشار متحور جديدة من متحورات فيروس كورونا.

وكان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، قد أوضح أن المتحور الجديد EG.5 سريع الانتشار، ولا تختلف اعراضه أو شدته عن الأعراض المعروفة من متحورات فيروس كورونا، إلا أنه لا يُيب الجهاز التنفسي العلوي، ولم يتم تسجيل أي حالات إصابة في مصر حتى الآن.

 

 

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