الدولار يستقر واليورو يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، تباينا ملحوظا في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي بينما تراجع اليورو وارتفع الجنيه الإسترليني.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 19 أغسطس 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي.



أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .



انخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت مسجلة 33.40جنيه للشراء و33.68جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت 39.06جنيه للشراء و 39.43جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 34.90جنيه للشراء و35.21جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم السبت نحو 33.40جنيه للشراء و33.58جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم السبت نحو 39.06جنيه للشراء و 39.35جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم السبت نحو 34.90جنيه للشراء و35.14جنيه للبيع .



أسعار العملات فى البنك المركزي

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.82جنيه للشراء و30.95 جنيه

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم السبت عند 33.54جنيه للشراء و33.69 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم السبت 39.29جنيه للشراء و 39.47جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 35.08جنيه للشراء و35.24جنيه للبيع .