عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يستقر واليورو يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، تباينا ملحوظا في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي بينما  تراجع اليورو وارتفع الجنيه الإسترليني.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 19 أغسطس 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي.


أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي  اليوم السبت مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .


انخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت  مسجلة  33.40جنيه للشراء و33.68جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت  39.06جنيه للشراء و 39.43جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 34.90جنيه للشراء و35.21جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم السبت نحو 33.40جنيه للشراء و33.58جنيه للبيع  .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم السبت نحو 39.06جنيه للشراء و 39.35جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم السبت نحو 34.90جنيه للشراء و35.14جنيه للبيع .

txt

تحل أزمة الدولار قريبا.. 7 قرارات مصيرية للحكومة في أسبوعين

txt

الدولار يتجه لتحقيق أطول سلسلة من المكاسب خلال 15 شهرا


أسعار العملات فى البنك المركزي

 

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.82جنيه للشراء و30.95 جنيه

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم السبت عند 33.54جنيه للشراء و33.69 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم السبت 39.29جنيه للشراء و 39.47جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 35.08جنيه للشراء و35.24جنيه للبيع  .

 

العملات الاجنبية الدولار الأمريكى اليورو الجنيه الاسترليني الجنيه المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

تحرك عاجل من الزمالك للرد على توقيع ثنائي الفريق لصفوف المصري

فشل إداري| 4 أزمات تضرب الزمالك.. وأمير مرتضى منصور كلمة السر

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

قبل مواجهة الكأس المرتقبة| بيراميدز يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الزمالك.. صفقة مدوية

موت الفجأة يخطف الفنانين| وفاة نجم التسعينيات.. رحيل مصطفى درويش يصدم الجميع.. وحادث مروع ينهي حياة جورج الراسي

تحذير عاجل السيول تضرب هذه المناطق|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن الطقس

ترشيحاتنا

مخرجات الحوار الوطني المصري.. كل ما تريد معرفته عن توصيات لجنة المحليات

حدث ليلاً| أسعار السجائر تنخفض اليوم.. تحذير عاجل من سيول تضرب هذه المناطق .. زلزال يضرب الذهب عالميًا.. مفاجأة مثيرة في تورط رجلي أعمال بتهريب آثار

سياحة الخيول تجذب الزوار إلى شواطئ الغردقة.. تجربة فريدة تمزج بين البحر والصحراء

دعاء الحر الشديد.. اللهم أجرنا من نار جهنم

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم السبت

أسعار اللحوم اليوم السبت 19 أغسطس بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها الحقيقي.. صور مسربة لـ رهف الشامي بدون فلتر تصدم المتابعين

أعراض القولون العصبي عند الأطفال

أجرت تعديلا لتجعله محتشما.. إطلالة أحلام في المملكة العربية السعودية تثير الجدل

احذر.. ارتكاب هذه الأفعال يزيد من إصابتك بمرض النقرس

فيديو

بعد غنائها.. وفاء مكي لمنتقديها: صوتي حلو أعمل أيه

وفاء مكي: أجريت عملية تكميم معدة.. وأتبع نظام غذائي ورياضي للتخسيس

سيناريوهات متعددة.. ماذا يحدث حال انتشار متحور Eg5

حقيقة تأجيل الدراسة بسبب المتحور الجديد.. هل انتشر في مصر ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ