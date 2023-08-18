الدولار يتجه لتحقيق أطول سلسلة من المكاسب خلال 15 شهرا

يتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس، ليسجل أطول سلسلة من المكاسب خلال 15 شهرا.

وذلك من خلال الدعم الذي يقابله بالتوقعات بأن تظل أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، حسبما أفادت رويترز.

وعلى الرغم من ذلك تراجع مؤشر الدولار، مقابل ست عملات رئيسية أخرى تشمل الين واليورو، بنسبة 0.02 بالمئة إلى 103.38 نقطة في التعاملات الآسيوية .

ويتجه لتسجيل ارتفاع 0.5 بالمئة خلال الأسبوع.

وانخفض مؤشر الدولار 0.32 بالمئة إلى 145.365 مقابل الين اليوم الجمعة بعدما وصل الليلة الماضية إلى ذروة تسعة أشهر عند 146.40 نقطة.

وصعد اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.0878 دولار ليرتفع من أدنى مستوى له في ستة أسابيع سجله أمس الخميس عند 1.08565 دولار.

واستقر الدولار تقريبا عند 7.3045 مقابل اليوان في التعاملات خارج الصين ليعوض خسارة سابقة بنسبة 0.24 بالمئة.

وتراجعت العملة الصينية إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 7.3490 أمس الخميس في أسواق التعاملات خارج البلاد.