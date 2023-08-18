حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

شهدت منصات التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل والتفاعل بسبب خبر تحديد ألوان للوحات مركبات النقل البطيء، ومنها عربات "الحنطور والكارو".

وتفاعل رواد مواقع التواصل بشكل كبير مع الخبر، مما أدى إلى تبادل وجهات النظر والآراء حول هذا الموضوع.

وبدأ الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بخبر تحديد ألوان لوحات مركبات النقل البطيء، وهي عربات تشمل "الحنطور والكارو".

ومنذ ذلك الحين، انقسمت آراء الناس حيال هذا القرار. وبينما اعتبره البعض تطويرًا مهمًا لتنظيم النقل وتحسين الأمان على الطرقات، اعتبره آخرون قرارًا غير ضروري وتدخلًا زائدًا في حياة الناس.

القرار والتنفيذ

وبحسب القرار الصادر بتاريخ 23 يوليو 2023، تم تحديد ألوان لوحات مركبات النقل البطيء. ولقد أثرى هذا القرار النقاش حول هل هو خطوة مهمة لتنظيم حركة النقل أم أنه تدخل زائد في حياة الناس. وتشمل الألوان الجديدة للوحات لونًا رماديًا للعربات كالحنطور والكارو، بالإضافة إلى ألوان محددة للأرقام والكلمات.

الجدل والمزاح على وسائل التواصل الاجتماعي

وبمجرد انتشار الخبر، بدأت التعليقات والآراء تتوالى على مواقع التواصل الاجتماعي. فمنهم من اعتبر الأمر مجرد موضوع للسخرية والمزاح، حيث تم تداول تعليقات مثل "كده العربجى محدش يعرف يتكلم معاه"، مشيرين إلى أنه بات لديهم تراخيص رسمية وأرقام معدنية لعرباتهم البطيئة. ولكن يبدو أن هذا الجزء من القرار أثار التهكم لدى بعض المستخدمين.

القرار القديم والتفاصيل القانونية

وإذا تعمقنا في الأمور، سنجد أن قرار ترخيص ووضع لوحات معدنية على مركبات النقل البطيء ليس بالجديد، بل هو قرار قديم جدًا.

فبالفعل، منذ عام 2008 على الأقل، منصوص على هذا الأمر في اللائحة التنفيذية لقانون المرور. ولكن الجديد هو التعديل الأخير الذي شمل تحديد ألوان هذه اللوحات.

تفاصيل التعديل الجديد

ونشرت الجريدة الرسمية، التعديل الجديد الذي يحدد ألوان لوحات مركبات النقل البطيء. وبحسب هذا التعديل، فإن لوحات العجلات ستكون باللون الأبيض، ولون الأرقام والكلمات سيكون رماديًا. أما لوحات العربات مثل عربة الركوب (الحنطور) وعربة النقل (الكارو) وعربة نقل الموتى وعربة اليد، فسيكون لونها الرمادي، وسيكون لون الكلمات والأرقام أبيض.

لوحات مركبات النقل السريع

وفيما يتعلق بلوحات مركبات النقل السريع، فقد حُددت ألوانها وأشكالها وأبعادها بموجب القانون. وهذه اللوحات ستكون مصنوعة من سبيكة مقاومة للعوامل الجوية، وسمكها لن يقل عن 1 مم. وستكون مغطاة بطبقة طلاء فسفورية بألوان تعبر عن نوع ترخيص المركبة. كما سيتم تقسيمها إلى حروف وأرقام تعبر عن بيانات المركبة. وستكون المساحة العلوية للوحة بارتفاع 62 مم في لوحات السيارات و32 مم في لوحات الدراجات الآلية.

تركيب اللوحات ومعايير الأمان

وسيتم تركيب هذه اللوحات بمعرفة قسم المرور المختص. ستكون مثبتة بواسطة مسامير معدنية خاصة وأغطية بلاستيكية مؤمنة. وهذه الأغطية ستتلف عند نزعها أو فكها، وستكون قابلة لاستخدام تردد معين من أشعة الليزر للتحقق من صحة اللوحة.

عدم التفعيل الفعلي للقرار

وعلى الرغم من أن هذا القرار قديم ومنصوص عليه منذ سنوات، إلا أنه لم يتم تفعيله على أرض الواقع بشكل كامل. وحتى الآن، لم يتم تركيب لوحات معدنية على مركبات النقل البطيء في مصر بالشكل الذي تم تحديده في القرار.

تاريخ الكارو والحنطور: نظرة تاريخية

تأتي عربات الكارو والحنطور من ماضي طويل وتاريخ غني. تمتاز عربة الكارو ببساطتها واستخدامها الشائع في الأماكن الشعبية. وتعود جذورها إلى القرن العشرين الماضي، حيث كانت تُستخدم بشكل رئيسي لنقل البضائع والمواد.

أما عربة الحنطور، فتأتي بتصميم أكثر أناقة وجمالية. تم استخدامها في الماضي من قبل الملوك والأمراء، وهي تجرها الأحصنة العربية. يُعتبر استخدامها اليوم محدودًا وغالبًا ما يتم في أغراض سياحية.

كانت هذه المهنة منتشرة بشكل كبير في أوروبا وإيطاليا وإنجلترا حتى انتقلت إلى مصر في عهد محمد علي باشا بداية من القرن الـ19، كان يتم استيراد المعدات من الخارج ويتم تركيبها بواسطة العمال الإيطاليين.

ولقد دخل الحنطور إلى مصر عن طريق الإيطاليين، وكان المصريون يقومون باستيراد جميع أجزاء هذه العربة في البداية، لكنهم ما لبثوا أن تعلّموا صناعتها وطوّروا أشكالاً مختلفة منها، مثل "البنز" و"الفينون" وهي عربات أوسع بكثير من "الكوبيل الملكي"، الذي سمّي بذلك لأنه كان يستخدم من قِبَل الملوك والأمراء وكان يسع شخصين فقط عادة هما الملك وزوجته. أما الفينون فكان يتّسع لنحو ستة أشخاص، وقد استخدمته الأسَر المصرية القديمة في تنقّلاتها.

لكن أصاب الحنطور ما أصاب الكارو، حيث تقلّص استخدامه نتيجة التطوّر السريع في وسائل النقل فأصبح يقتصر على التجوّل في الأماكن السياحية لرؤية المعالم الأثرية أو في التنقّل على الكورنيش أو اقتناء أحجام صغيرة منه مصنوعة خصيصاً لهواة جمع التحف والأنتكيات.





استقبال القرار وتحدياته

وعلى الرغم من جدله ومزاحه، يظهر أن تحديد ألوان لوحات مركبات النقل البطيء قرار مهم يُثير تساؤلات حول تطبيقه وأهميته. ومن الواضح أن هذا القرار سيسهم في تنظيم حركة المرور وزيادة السلامة على الطرقات، ومع ذلك، تبقى التحديات والمشاكل التي قد تواجه تطبيقه قضية تحتاج إلى مناقشة واعية.

مركبات النقل البطيء

تلك التعديلات الواردة في بعض أحكام قانون المرور الصادر وقانون الطفل بالقانون رقم 161 لسنة 2021، كما ورد في المادة "8" من القانون، وهي الدراجة مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط، ويجوز استعمالها في نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق، فيما نصت المادة "9" على أن العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالآتي:

1- عربة ركوب حنطور: وهي تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشخاص.

2- عربة نقل كارو: وهي تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء.

3- عربة نقل موتى: وهي تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى.

4- عربة يد: وهي تسير بقوة الإنسان ومعدة لنقل الأشياء.

أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطيء

وفقا للمادة "48" من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته "أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطيء" هي:

1- رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى.

2- رخصة قيادة عربة نقل.

3- رخصة قيادة دراجة نقل.

تركيب لوحات معدنية

يجب وفقًا لقرار وزير الداخلية رقم "1330" لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم "1613" لسنة 2008 والذي تضمن طبيعة اللوحات المعدنية لسيارات النقل البطيء.

وتضمن القانون أيضا يجب أن يحمل قائد عربات الركوب والنقل علامات معدنية مميزة، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات والبيانات التي تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذي يُؤدى عنها ويجب أن تكون العلامة ظاهرة وبياناتها واضحة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى إلمامه بقواعد المرور وآدابه.

وحدد قانون رقم 66 لسنة 1974 بإصدار قانون المرور والمعدل في 27 ديسمبر/كانون الأول عام 2021، الشروط الواجب توافرها في طالب ترخيص مركبات "النقل البطيء".

ويقصد بمركبات النقل البطيء "الدراجات غير البخارية غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان".

وعدد القانون أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطيء في رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى، رخصة قيادة عربة نقل، رخصة قيادة دراجة نقل.

ووفقا للقانون، يشترط في طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

(1) ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية.

(2) لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التي تعجزه عن القيادة.

(3) اجتياز اختبار فني في قيادة النوع الذى يطلب الترخيص له بقيادته وفي قواعد المرور وآدابه.

(4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت سنة على تنفيذ العقوبة أو على سقوطها بمضي المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى إلمامه بقواعد المرور وآدابه.

وكان محمود توفيق وزير الداخلية، أصدر قراراً رقم 1330 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.