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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استمتع بعطلة 3 أيام قبل نهاية الصيف| موعد إجازة المولد النبوي 1445.. وحكم الاحتفال بالمناسبة

صدى البلد

تعتبر ذكرى المولد النبوي الشريف، من الفعاليات المهمة في حياة المسلمين حول العالم. 

وتتزامن هذه المناسبة مع اقتراب الاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 

وتثير هذه الفترة الكثير من التساؤلات بشأن حكم الاحتفال بهذه المناسبة وصيامها. 

وفي هذه السطور، سنقدم لك نظرة شاملة حول هذا الموضوع الهام.
 

ووُلد النبي عليه الصلاة والسلام بمكّة المكرمة في شِعِب أبي طالب، ويُسمّى أيضاً بِشِعب بني هاشم؛ لحصار قُريش لبني هاشم فيه ببداية الدعوة، كما يُسمّى أيضاً بِشِعب أبي يوسف، ويُعرف في الوقت الحالي بِشِعب علي، وهو أحد الأماكن التي سكنها بنو هاشم قبل البعثة، ويقع بين منطقة أبي قُبيس من جهة اليسار، وجبال الخنادم من جهة اليمين، ويوجد فيه بالوقت الحالي مكتبة مكة المُكرمة، ويبعُد عن المسجد الحرام بثلاثمئة متر.


 

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

الاحتفال بالمولد النبوي هو تجسيد لمحبة واحترام المسلمين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفقًا لدار الإفتاء المصرية، يُعَدُّ الاحتفال بالمولد النبوي مناسبة للتعبير عن الاحترام والتقدير للنبي الكريم. فإنها فرصة للاجتماع والتجمع لذكر الله والإنشاد بالمديح للنبي، كما يشمل الاحتفال تقديم الصدقات والإطعام للفقراء والمحتاجين. هذا الاحتفال يعكس أهمية النبي محمد في حياة المسلمين ودوره الكبير في الإسلام.

 

حكم صيام يوم المولد النبوي

وبالنسبة لحكم صيام يوم المولد النبوي، فهو أمر جائز شرعًا ويعبر عن التقدير والاحترام للنبي محمد. وفقًا لدار الإفتاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم مولده، وهو ما يشير إلى قدوته في هذا الأمر. وإن هذا الصيام يُظهِر تقدير المسلمين لهذه المناسبة واعتبارهم لها فرصة للتقرب من الله عز وجل.

 

إجازة المولد النبوي الشريف 2023

تُعَدُّ إجازة المولد النبوي فرصة للمسلمين للاحتفال بالمناسبة وتوجيه الصلوات والتهاني للنبي محمد. وستوافق إجازة المولد النبوي في العام 2023 يوم الأربعاء، الموافق 27 سبتمبر. وتُعتبر هذه الإجازة رسمية ومدفوعة الأجر في العديد من الدول، حيث تُقيم الدول احتفالات خاصة بهذه المناسبة تعبيرًا عن احترامها للنبي محمد.

وباعتبار إن اليوم الإجازة سيكون في وسط الأسبوع - الأربعاء - فمن المتوقع ترحيله ليوم الخميس ليستفاد الموظف من إجازة ٣ أيام هي الخميس والجمعة والسبت.

وإن الاحتفال بالمولد النبوي وصيامه يُعَدُّ تجسيدًا للمحبة والاحترام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يمكن للمسلمين أن يحتفلوا بمولده ويصوموا يومه احتفالًا بتعاليمه وقدوته. إن هذه المناسبة تمثل وقتًا للتلاحم والتقرب من الله، ولتبادل الصدقات والأعمال الخيرية. لنحتفل بمولد النبي محمد بروح الفرح والتقدير.
 

المولد النبوي المسلمين دار الإفتاء حكم صيام اجازة

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