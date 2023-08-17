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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دعابة تحولت لكارثة| “خفة دم” مهندس مصري في الكويت تقوده للترحيل من البلاد.. إيه الحكاية؟!

صدى البلد

في حادثة تعكس حس الدعابة الخاص ببعض الأفراد، قررت السلطات الكويتية إبعاد مهندس مصري إداريًا وترحيله إلى بلاده بعد تقديمه بلاغًا كاذبًا عن وجود قنبلة في متعلقاته الشخصية.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على أهمية التصرف بحذر عند تبادل المزاح والدعابة في الأماكن العامة وتأثيرات مثل هذه الأفعال على الأمن والاستقرار.
 

 

 

 

تفاصيل الحادثة

بدأت هذه الحادثة عندما قام المهندس بتقديم بلاغ إلى رجال الأمن في مطار الكويت الدولي، مفاده وجود قنبلة في متعلقاته الشخصية. 

وتم اتخاذ إجراءات فورية بعد تلقي هذا البلاغ، حيث تم نقل المهندس إلى مخفر شرطة الجليب.

 

تداعيات البلاغ الكاذب

وعلى الرغم من طابع الدعابة والمزاح الذي تميز به هذا البلاغ، إلا أنه أثار تداعيات واضحة. فتم تحريك عملية تفتيش دقيقة لمتعلقات المهندس وحقائبه، وهذا أدى إلى إزعاج وتأخير للرحلات والمسافرين في المطار. كما أنه تسبب في تكبد السلطات الكويتية جهود ووقت إضافيين للتعامل مع هذه الحالة.

 

قرار السلطات

وبعد التحقيق مع المهندس ، توصلت السلطات إلى أنه تم مزاح مع رجال الأمن بشأن وجود القنبلة. ولاحظت السلطات أن أمن المطار يجب أن يظل خطًا أحمر لا يُعبث به، وأن هذه الأمور لا تقبل المزاح بها نظرًا لتأثيرها على سلامة الركاب والمسافرين.

 

إبعاد المهندس

وبناءً على التحقيق والتوصيات، قررت السلطات الكويتية إبعاد المهندس المصري إداريًا عن البلاد. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتصرف اللاعقلاني الذي قام به المهندس والذي أثر سلبًا على سمعة البلاد وأمنها.

عقوبة البلاغ الكاذب في القانون المصري

بالطبع القانون المصري لم يغفل عن تطبيق العقوبة على كل من تسول له نفسه أن يقوم باتهام أي شخص بغرض الإضرار به أو إزعاج السلطات، وتأتي تلك العقوبة على النحو التالي:

 

تشير المادة 303 في نصها داخل القانون المصري بأنه يعاقب بالحبس ستة أشهر في الحد الأدنى.

بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه مصري ولا تزيد عن 15 ألف جنيه مصري.

حيث يتم تطبيق تلك العقوبة على هيئة التعويض عن البلاغ الكاذب في حالة التسبب في ضرر بأي شكل.

كما أن المادة 135 من قانون العقوبات بأنه من أزعج أيًا من السلطات بمختلف أشكالها بالحبس 3 أشهر حد أقصى.

أو العقوبة بغرامة 200 جنيه مصري أو الجمع بين العقوبتين.

الدروس المستفادة

تعكس هذه الحادثة أهمية التصرف بحذر وتفهم تأثير الأفعال والأقوال قبل تنفيذها. فالمزاح والدعابة يجب أن تكون في حدود مقبولة وتحترم القوانين والقيم الاجتماعية. كما يجب أن يتم التفكير في تداعيات مثل هذه الأفعال على الأمن والاستقرار.

 

وتكمن الدرس الرئيسي من هذه الحادثة في أن الدعابة والمزاح يجب أن تكون مسؤولة ومحسوبة، خاصةً في الأماكن العامة والمجتمعات المتنوعة. يجب أن يتحلى الجميع بالوعي والتفهم لضمان الأمن والسلامة للجميع.
 

 

قنبلة مهندس السلطات الكويت البلاغ الكاذب رجال الأمن

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