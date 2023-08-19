ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

أحال المستشار محمد حجازي، محامي عام أول القاهرة الجديدة الكلية، رجل أعمال شهير رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة للاستثمار والتنمية (محبوس)، وطبيب (هارب)، ورجل أعمال نائب رئيس مجلس شركة كبرى شهيرة للأسمنت (محبوس)، ومواطنة أجنبية رومانية (هاربة)، إلى الجنايات؛ لاتهامهم بتكوين واحدة من أكبر العصابات لتهريب الآثار المصرية خارج البلاد، ونشر أسماء رجال الأعمال المتهمين ومواقعهم الوظيفية، وهم:

1- “ا.ع” - محبوس- 31 سنة، المهنة: رئيس مجلس إدارة شركة ترست جروب للاستثمار والتنمية.

2- “ي. م”- هارب- 76 سنة- المهنة: طبيب.

3- “ج. ع”- محبوس، المهنة: نائب رئيس مجلس إدارة نيل مصر للأسمدة.

4- "م. ك- هاربة- رومانية الجنسية.

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول شكل عصابة وأدارها، وكان الغرض منها تهريب الآثار المصرية إلى خارج البلاد.

كما أن المتهمين من الثاني إلى الرابع، انضموا إلى التشكيل العصابي المبين بالاتهام السابق، الذي شكل بغرض تهريب الآثار خارج مصر.

كما أن المتهمين جميعا، أخفوا الآثار المبين وصفها بالأوراق المملوكة للدولة المصرية؛ بقصد تهريبها خارج البلاد، وحازوا الآثار المبين وصفها بالأوراق المملوك للدولة المصرية؛ بقصد الاتجار وتهريبها خارج البلاد.

كما زيفوا- بقصد الاحتيال- الآثار المبينة وصفا بالأوراق، بأن اصطنعوها على غرار الآثار الصحيحة لاستخدامها في الأحتيال على آخرين.