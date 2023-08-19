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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب ياباني .. محمد صلاح يستقبل صفقة ليفربول الجديدة | شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر «تويتر» فيديو يظهر به محمد صلاح مرحبًا بالدولي الياباني قائلًا: «مرحبًا بك في الطقس الجميل».

 

واستقبل النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، صفقة ليفربول الجديدة زميله الياباني واتارو إندو، المنضم حديثًا إلى صفوف الريدز قادمًا من شتوتجارت الألماني.

 

وكان قد أعلن ليفربول امس  تعاقده مع واتارو إندو حتى 2027، مقابل 20 مليون يورو، لتعزيز وسط ميدان الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

 

يذكر أن محمد صلاح، قد حقق العديد من الأرقام القياسية مع ليفربول، وأصبح أسطورة لدى جماهير الفريق.


 

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