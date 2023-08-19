موت الفجأة يخطف الفنانين| وفاة نجم التسعينيات.. رحيل مصطفى درويش يصدم الجميع.. وحادث مروع ينهي حياة جورج الراسي

وفاة نجم التسعينيات أحمد الشوكي، لم تكن أولى حالات رحيل النجوم فجأة، إذ سبقه نجوم آخرون غيبهم الموت؛ وخطفهم من حياة الأضواء والشهرة، ورحلوا فجأة في ريعان شبابهم، هكذا كانت نهاية عدد من الفنانين ممن رسموا طموحهم نحو الشهرة، فانتهت أحلامهم مع آخر نفس لفظوه، لتكون حياتهم القصيرة حدثا مؤثرا يضاف إلى تاريخ الأحداث المؤثرة في الوسط الفني.

ويرصد موقع «صدى البلد» الإخباري في التقرير التالي أبرز الفنانين الذين رحلوا فجأة.

المطرب أحمد الشوكي

حالة حزن سادت في الوسط الموسيقي؛ بعد وفاة المطرب الشعبي أحمد الشوكي، صباح اليوم الجمعة، 18 أغسطس، ودفنه في مسقط رأسه في بني مزار بمحافظة المنيا.

وشيع جثمان المطرب أحمد الشوكي، عقب صلاة الجمعة من بني مزار، ولم يتم تحديد موعد لإقامة العزاء حتى الآن.

أحمد الشوكي بدأ مشواره الفني مع بلدياته، نجم الأغنية الشعبية، حكيم، وأسسا معا فرقة “أنغام للغناء”، بعدها انفصلت الفرقة إلى فرقتين، الأولى خاصة بـ الشوكي ومعه مطربين، والثانية خاصة بـ حكيم ومعه مطربين أيضا.

ولمع نجم أحمد الشوكي، في تسعينيات القرن الماضي؛ من خلال أغنية “أعملك إيه حيرتني”، التي كانت أساسية في كل الأفراح الشعبية، لدرجة جعلت المطرب حسن الأسمر يعيد غنائها مرة أخرى.

المطرب أحمد الشوكي

مصطفى درويش

في 1 مايو 2023، أعلن هاني درويش وفاة شقيقه النجم مصطفى درويش، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب هاني درويش “البقاء لله.. توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي / مصطفى درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر العزاء بأذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".

شهدت اللحظات الأخيرة في حياة مصطفى درويش دخوله قسم الطوارئ وهو في حالة حرجة، حيث لم يمكث سوى دقائق معدودة داخل قسم الطوارئ، حتى توقفت عضلة القلب تماما، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

تعرض الفنان مصطفى درويش منذ فترة لأزمة صحية بعد خطوبته حيث كانت هذه المرة هي الأخيرة التي دخل فيها المستشفى.

كما سبق أن تعرض مصطفي درويش لأزمة صحية، بعد خطوبته في يونيو الماضي، دخل على إثرها الي المستشفى.

وانهارت خطيبة الفنان مصطفى درويش من البكاء الشديد في أثناء تشييع جثمان الفنان الراحل الذى وافته المنية بعد تعرضه إلى أزمة صحية شديدة نتيجة سكتة قلبية.

مصطفى درويش

جورج الراسي

رحل جورج الراسي بهذا الحادث، في سن صغيرة، وذلك عن عمر ناهز 40 عاما، إذ ولد المطرب اللبناني في 29 يناير عام 1980.

وكشفت تقارير إخبارية لبنانية عن وفاة المطرب جورج الراسي شقيق الفنانة نادين الراسي - في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 27 أغسطس - بعد حادث سير مروع.

وذكر موقع LBC اللبناني، أن جورج الراسي كان يستقل سيارته بصحبة صديقته وتدعى “ز. م”، وفجأة اصطدمت سيارته بالرصيف على طريق عام المصنع، وتهشمت السيارة كليا.

وأفاد الموقع اللبناني بأنه جراء هذا الحادث لفظ جورج الراسي أنفاسه الأخيرة وصديقته أيضا، بعد حادث أليم أصبح حديث الشارع اللبناني.

وكشفت تقارير إخبارية لبنانية عن تفاصيل حادث مصرع المطرب جورج الراسي، فجر يوم السبت 27 أغسطس، جراء حادث سير مروع.

وأشارت التحقيقات الأولية، الى أن جورج الراسي، كان بصحبة الفتاة زينة المرعبي، أثناء عودتهما من سوريا إلى لبنان الساعة ٥.١٦ فجرا، بطريق عام المصنع، الذي يربط بين سوريا ولبنان.

وأوضحت التحقيقات أن السيارة ملك الفنان جورج الراسي، وكان هو الذي يقودها، واصطدمت بالحاجز الوسطي عند نقطة المصنع المشترك.

وقالت التقارير الأولية للطبيب الشرعي اللبناني، أنه لا وجود لأي تشويه إطلاقا بجسد جورج الراسي، أو رأسه مرجحين أن قوة الصدمة أدت الى الوفاة.

فيما أفادت التقارير، أن جثمان جورج الراسي وزينة المرعبي لايزال في مستشفى تعنايل في لبنان، وأن غياب الإضاءة عن الطريق كانت سببا في حادث اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني.

جورج الراسي

هيثم أحمد زكي

حالة حزن وصدمة كبيرة سيطرت على الوسط الفني والجمهور، بعد وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، فجر يوم الخميس 7 نوفمبر 2019، ما جعله حديث السوشيال ميديا، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الصدمة في وفاة هيثم أحمد زكي، هي موته فجأة دون تدهور حالته الصحية ومكوثه بالمستشفى لفترة، حيث توفى في شقته بمدينة 6 أكتوبر في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء الماضي.

تبين أن الراحل هيثم أحمد زكي، خرج في الصباح متجها إلى صالة الجيم المتواجدة بالقرب من منزله وعقب انتهائه من أداء تمريناته المعتادة توجه للعودة إلى المنزل وشاهده أفراد أمن المدينة.

وعقب مرور ساعات خرج هيثم أحمد زكي، مرة أخرى من منزله الى الصيدلية وكانت ملامح التعب والإرهاق تتضح على وجهه، فسأله أفراد الأمن لتقديم المساعدة إلا أنه أخبرهم بأنه يشعر ببعض الإرهاق وسيذهب إلى الصيدلية، وحال دخوله الصيدلية أخبر الصيدلي بشعوره ببعض الإرهاق ومغص في البطن، فأعطاه الصيدلى حقنة مسكن وغادر متجها إلى منزله، حتى غيبه الموت.

الفنان هيثم أحمد زكي

السعودي تومي عمران

في شهر يوليو 2019، ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام العربية المختلفة، بعد وفاة الممثل السعودي تومي عمران، عن عمر يناهز الثلاثين عامًا.

ولم يكن رحيل الشاب تومي عمران في عز شبابه هي المعلومة الوحيدة التي أثارت اهتمام النشطاء، إلا أن غرابة الواقعة نفسها هي التي أهتم بها النشطاء، حيث أنه رحل يوم 12 يونيو الماضي، وتم الإعلان عن الخبر يوم 9 يوليو، أي بعدما يقرب عن شهر من تاريخ الوفاة.

الفنان تومى عمران ظل فى المستشفى من يوم 12 يونيو الماضي في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية ، وتم دفنه دون صخب وبعيدا عن وسائل الإعلام، وحرص عدد كبير من متابعيه على نعيه من خلال موقع التغريدات الصغيرة تويتر.

ولد تومي عمران في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لأب سعودي ولأم تحمل الجنسية التركية.

السعودي تومي عمران

غنوة شقيقة أنغام

كتبت النهاية لحياتها على يد حادث سير، لينتهي مشوارها الفني قبل أن يبدأ، فتاريخ غنوة ابنة الموسيقار محمد علي سليمان، وشقيقة الفنانة أنغام في مشوار الفن مسلسل واحد وهو "الأب الروحي"، وعدد من الأغنيات المنفردة.

وعلى الرغم من أن غنوة صاحبة الـ 30 عامًا من عمرها، أم لطفل يدعى ياسين مازال في الـ 5 من عمره، من عائلة فنية إلا ان دخولها للفن جاء في وقت متأخر، وعندما اتيحت لها الفرصة توفيت وعملها الوحيد لا يزال يعرض على الشاشات.

الفنانة غنوة محمد علي سليمان

عماد عبد الحليم

لم تكن غنوة هي الأولى في عائلتها الفنية التي رحلت فجأة في عمر الشباب، فسبقها عمها عماد الدين علي سليمان شقيق والدها الموسيقار محمد علي سليمان، واسمه الفني عماد عبد الحليم.

كانت المرة الأولى التي وقف فيها عم الفنانة "أنغام" على خشبة المسرح عام وعمره 12 عامًا، وحينها سمعه عبد الحليم حافظ وتبناه فنيًا، وبعد وفاة العندليب الأسمر قام عماد بتجسيد دوره في مسلسل العندليب الأسمر مع الفنانة فردوس عبدالحميد.

وفي أكتوبر من عام 1995 توفي عماد وعمره 35 عامًا فقط، وبمسيرة فنية ليست معروفة للكثيرين.

المطرب عماد عبد الحليم

مصطفى العلي

لم يحظ بالحد الأدنى من الشهرة في حياته، إلا أنه مع الدقائق الأولى من نشر خبر رحيله في 28 يوليو من عام 2018، ضُجت المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام بخبر الوفاة، وأصبح اسم الفنان الشاب مصطفى العلي هو الأكثر اهتمامًا على الساحة.

وكانت الظروف الغامضة التي رحل فيها مصطفى العلي، مناخًا لتردد العديد من الشائعات، فبالتزامن مع نشر خبر الوفاة اندلعت شائعات حول اكتشاف وفاته بعدما اقتحم جيراته الشقة بعد انبعاث رائحة منها، إلا أن زوجته نفت ذلك في منشور لها عبر فيسبوك، قالت فيه: «يا جماعة، لآخر مرة كفاية إشاعات أرجوكو، حرام عليكو. مصطفى اتوفى وفاة طبيعية جدًا في بيته وهو نايم بمنتهى الهدوء .. الله العظيم ومفيش أي كلام من اللي بيتنقل ولا جيران فتحوا عليه ولا أي حاجة من الكلام ده. اتقوا الله في نقل الأخبار».

الفنان مصطفى العلي

عمرو سمير

كانت وفاته صدمة للوسط الفني في عمر الـ 33 وبصحة جيدة، توفي الممثل والمذيع الشاب عمرو سمير بأزمة قلبية مفاجئة.

كانت إنطلاقة عمرو من منصة المذيع ومن ثم انطلق إلى عالم التمثيل ليكون فيلم "عودة الندلة" من ابرز الأفلام التي قدمها عمرو في رحلته القصيرة جدًا.

الفنان عمرو سمير

علاء ولي الدين

في الـ 40 من عمره حمل الفنان علاء ولي الدين بهجته وابتساماته ورحل عن الدنيا بشكل مفاجئ، وعلى الرغم من رحيله ومشواره الفني الذي يعد على أصابع اليد إلا أنها بصمته كانت أطول من عمره، من بينها فيلم "الناظر" و"عبود على الحدود" ومسرحية "ألاباندا"، لتنتهي حياة علاء ولي الدين عام 2003.