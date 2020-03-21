جورج الراسي يهاجم برامج مواهب الاطفال: بيظلموا الأصوات الجيدة

ابدي المطرب اللبناني جورج الراسي رأيه في برامج المواهب المنتشرة على الساحة حاليا.





وقال خلال ندوته ب"صدى البلد"، أنه يحزن كثيرا على برامج مواهب الاطفال، موضحا ان من ينجح بها يشعر انه نجم ويترك مدرسته بحثا عن الشهرة وبعدها لا يجد شيئا، خصوصا ان الانتاج حاليا أصبح به مشكلة كبيرة.





واكد ان تلك الاصوات بالفعل تظلم بسبب تلك البرامج، وعلى الرغم من رأيه السلبي في البرامج الا انه قال "اتمني ان اكون واحد من حكام تلك البرامج'.





يذكر ان الفنان جورج الراسي رفع شعار كامل العدد في حفلاته التي أحياها بالعاصمة اللبنانية بيروت بمناسبة احتفالات عيد الحب.





وبدأ جورج الراسي حفلتيه بأغنيته الجديدة "خليها ببالك" وطالبه جمهوره بإعادة غنائها ومجموعة أخرى من أغانيه الرومانسية والشعبية على إيقاع الدبكة اللبناني، كما قدم أغنيات "انت الحب" و"الحب المجنون"، ووحدك انتي وجاي لعنديك وغيرها من أغانيه الناجحة.



