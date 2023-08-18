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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة المطرب الشعبي أحمد الشوكي وتشييع الجنازة اليوم

أحمد الشوكي
أحمد الشوكي

توفي منذ لحظات المطرب أحمد الشوكي صاحب أغنية أعملك أيه حيرتني، والتى اشتهرت فى التسعينات وكانت من أنجح الأغنيات.

ومن المفترض أن يتم تشييع الجثمان عقب صلاة الجمعة من بني مزار، ولم يتم تحديد موعد لإقامة العزاء حتى الأن.

 

معلومات عن أحمد الشوكي:

 

ويعتبر الراحل أحمد الشوكي ممثلا ومطربا شعبيا، من مواليد محافظة المنيا بدء مشواره الفنى عام 1985 وكان اول البوم فنى له اعملك ايه فى عام 1991 وكان ايضا يمتاز بموهبه التمثيل وبدا مشواره التمثيلى فى عام 1993 مع الفنانة ميمى جمال والفنان حسين الشربينى فى مسرحيه احترس من الشوادر.

كما قدم   فيلم الشبر ونص مع حسن حسنى ومسرحية روايح مع الفنانة فيفى عبده وايضا مسلسل قمر مع الفنانة فيفى عبده وطرح العديد من الألبومات الشعبية.
 

المطرب أحمد الشوكي أحمد الشوكي صاحب أغنية أعملك أيه حيرتني

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