انتقادات لاذعة بسبب ارتباطها بشاب أصغر منها.. نادين الراسي ترد بقوة: أنجلينا جولي مش أحسن مني

ردت الفنانة اللبنانية نادين الراسي ، علي حملات التنمر التي تعرضت لها خلال الفترات الماضية، بسبب ارتباطها بشاب أصغر منها سنًا، مبينة أنها ليست أقل من نجمات هوليوود ممن ارتبطن بشباب أصغر سنًا منهن.





وأوضحت نادين الراسي أنها هي الأخرى نجمة عالمية ويحق لها الارتباط بمن تشاء وأنها تفكر في تكبير عائلتها وإنجاب أطفال أيضًا.





وقالت نادين في تصريحات تليفزيونية، إنها في بداية علاقتها كانت تبرر دائمًا لأصدقائها وأهلها سبب ارتباطها بشخص أصغر منها، ولكنهم كانوا لا يبالون بحديثها، لذلك قررت عدم الالتفات لأي شخص والقيام بالشيء الذي يسعدها فقط، دون النظر لأي حسابات. موضحة أنها خلقت لكي تكون أمًا وهذا يجعلها تسعى للإنجاب وتبني أطفال قريبًا.





وأضافت: "زواجي بشخص أصغر مني مو معناه إنه ما هيفضل أكل بالبراد ..أو عنيا راح ينقلبوا بني.. أو راح أنقص سنتيمترات من طولي.. أو أسناني راح يهروا مني.. وقبل كان الناس يستوقفوني وأقعد أبرر".





وأشارت: "بعدين اكتشفت إن التبرير بيظهرك أنك شخص مجرم وبتعمل شيء غلط عشان هيك قررت ما راح ألتفت لشو مهما كان .. وكمان في نجمة عالمية زوجها أو خطيبها أصغر منها.. أنجلينا جولي مش أحسن مني ..أنا خلقت لأكون أما.. وراح أسعى لأكبر عيلتي وفي مشروع أطفال عن قريب إن شاء الله". ﻿