جورج الراسي فى ندوة صدى البلد: ضد منع المهرجانات.. وهذه رسالتي للفنان هاني شاكر

حل المطرب اللبناني جورج الراسي ضيفا على موقع "صدى البلد" الإخباري، وتحدث عن أحدث أعماله فى مصر.





وكشف الراسي عن رأيه فى أغاني المهرجانات وقرار الفنان هاني شاكر بمنعها، ورأيه فى تشبيهه بالفنان جورج وسوف، كما تحدث عن أسباب غيابه عن الساحة الفنية، ورأيه فى قضية الفنانة نانسي عجرم، وكشف لنا عن خطواته الفترة المقبلة.





وقال "جورج" إنه حاليا يستعد لتقديم أغنية جديدة فى مصر، مشيرا إلى أنه يريد العودة إلى الساحة الغنائية بقوة مرة أخرى، خاصة بعد غيابه الطويل.





وتحدث عن المحطات المهمة فى حياته، وقال إنه مر بمراحل كثيرة كي يحقق نجاحه، وكانت أبرز أغنياته "سهر الليل"، التي حققت نجاحا باهرا، بالإضافة إلى غناء عدد من الأغاني المصرية مثل "أوراق الشجر"و"رمش عينه"، التي ساعدته على الانتشار سريعا.





كما عبر المطرب اللبناني جورج الراسي عن حبه لأغاني المهرجانات، بالإضافة إلى حبه لأغاني الطرب القديم مثل أم كلثوم وعبد الحليم، لذلك يحب دائما أن يذهب إلى خان الخليل ليعيش تلك الأجواء، وتمنى لو كان عاش في عصرهم، واصفا أيامهم بالذهبية، وناشد الفنانين الكبار الحفاظ على هذا الإرث الكبير، منوها إلى أنه يحب أن يستمع لأغاني المطربين عمرو دياب ومحمد حماقي.





وأكد أنه على المصريين أن يفخروا بوجود كل هذه الألوان الموسيقية لديهم، ووجه رسالة إلى الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وقال إنه ضد منع المهرجانات، ولكنه مع وضع قواعد يسير عليها المغنون.





وعلى الرغم من إعجابه بأغاني المهرجانات، إلا أن"جورج" قال إنه لا يمكن أن يغني هذه النوعية من الأغاني لأنها لا تتناسب مع لونه وصوته، وأكد أنه يحب كل ألوان الأغاني في مصر، ويتعلم منها الكثير، مشيرا إلى أن هناك فقط نوعية من الأغاني كلامها سريع لا يفهمها، ولكن الشعب المصري يحب "الانبساط".





وأبدى المطرب اللبناني رأيه في برامج المواهب المنتشرة على الساحة حاليا، وقال إنه يحزن كثيرا على برامج مواهب الأطفال، موضحا أن من ينجح بها يشعر أنه نجم ويترك مدرسته بحثا عن الشهرة وبعدها لا يجد شيئا، خصوصا أن الإنتاج حاليا أصبح به مشكلة كبيرة.





واستكمل حديثه قائلا إن تلك الأصوات بالفعل تظلم بسبب تلك البرامج، وعلى الرغم من رأيه السلبي في البرامج إلا أنه قال: "أتمنى أن أكون واحدا من حكام تلك البرامج".





ورفض "جورج" التعليق على أزمة الفنانة نانسي عجرم، تخوفا من أن يأخذ الجمهور كلامه فى اتجاه خطأ، وأشار إلى أن التجربة التى تمر بها نانسي عجرم وزوجها وأهل الفقيد بشعة جدا، مشيرا إلى أن الأمر بيدي القضاء، وأوضح أن القضية أخذت أكبر من حجمها لشهرة نانسي عجرم.





وأكد أنه تواصل معها واطمأن عليها، لوجود صداقة قوية بينهما، مشيرا إلى أنهما يعرفان بعضهما منذ الطفولة.





وكشف المطرب اللبناني جورج الراسي، سبب ابتعاده عن إصدار الألبومات، وقال إنه يميل إلى الأغاني السينجل للاستفادة بالتكنولوجيا، مؤكدا أن الأغنية السينجل تأخذ حقها في الترويج على السوشيال ميديا والمشاهدات على يوتيوب على عكس الألبوم.





وأضاف أن الألبوم يحتاج إلى مجهود كبير ووقت لخروجه إلى النور، وإذا ركز الفنان في الألبومات دون السينجل سيختفي من الساحة الفنية، حسبما قال.





وعلق على تشبيه صوته بالفنان جورج وسوف، وقال إنه يعتز كثيرا بهذا الشبه، لافتا إلى أنه استطاع أن يحقق هوية لنفسه، عرف بها فى العالم العربي، كما أشار إلى أنه قابل أبو وديع مرات عديدة، والأخير يحبه كثيرا ويعتز به، وأكد أن "جورج" أعطاه الكثير من النصائح الهامة، الخاصة بالغناء والتي استعان بها على مدار مشواره.





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