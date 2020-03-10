بنت الجيران.. قصة مهرجان أوقفه هاني شاكر فوصل إلى العالمية

نجح مهرجان بنت الجيران لـ حسن شاكوش وعمر كمال، في الوصول إلى 138 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، بالرغم من الهجوم عليه ووقف مقدميه من قبل الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وحصد مهرجان بنت الجيران المركز الثاني على مستوى العالم على تطبيق الساوند كلاود.

حسن شاكوش

ولد حسن شاكوش فى 12 أغسطس 1987.

عرف حسن شاكوش في الأفراح الشعبية، فكان يطلبه أصحاب الأفراح في المناطق الشعبية للغناء وإحياء الأفراح.

بدأت انطلاقته من خلال المشاركة في عدد من أغاني المهرجانات مع حمو بيكا، ثم أغنية بنت الجيران.

ظهر حسن شاكوش عام 2014 في كليب أغنية "علشانك" للفنان محمد رمضان في فيلم "واحد صعيدي".

وقبل المشاركة في فيلم "واحد صعيدي"، كانت أغنية "أشكرك" في عام 2013، ومن خلالها شارك حسن شاكوش في مسلسل "الكبير قوي" مع الفنان أحمد مكي في كليب "أشكرك"، كما أن له العديد من الأغاني الشعبية التي لاقت انتشارا كبيرا قبل أغنية "بنت الجيران".

عمر كمال

علق المطرب عمر كمال، صاحب أغنية "بنت الجيران"، على قرار وقف مطربي المهرجانات من الغناء، قائلًا: «أنا مش مغني مهرجانات، ولكن أنا مطرب عضو بنقابة الموسيقيين منذ 4 سنوات»، مؤكدًا أنه تم تصنيفه مطرب مهرجانات رغم أنه ليس مغني مهرجانات.

وقال «عمر كمال»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحدث اليوم»، إنه قدم أغاني جديدة للمهرجانات بلون مختلف تمامًا، موضحا أنه لا يقدم أي كلام خارج في الأغاني وأنه حريص على ذلك.

وأضاف «عمر كمال»، أن أغنية «بنت الجيران» نجحت نجاحا كبيرا وحققت أكثر من 100 مليون مشاهدة ودخلت ترند الأول على العالم، موضحا أنه فوجئ بعد حفل الاستاد بقرار نقابة المهن الموسيقية بوقف مطربي المهرجانات.

وأوضح «عمر كمال» أنه مازال مقيدا في نقابة المهن الموسيقية ولكن تم إيقافه فقط، منوها بأن هناك مطربين كثيرين يقدمون أغاني بها هذا النوع من الجمل في الأغاني، رغم ذلك تقدم بالاعتذار، مناشدا نقابة المهن الموسيقية قبول الاعتذار وإذا خالف مرة أخرى يشطب من النقابة نهائيا.

بنت الجيران تضع هانى شاكر فى موقف محرج

أبدى العديد من النجوم، اعتراضهم على قرار نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، بوقف ومنع أغاني المهرجانات، وبالأخص مهرجان بنت الجيران، وقد تعرض هاني شاكر، لعدة مواقف محرجة بسبب هذا القرار، حيث قام عدد من النجوم بنشر فيديوهات لهم وهم يقومون بغناء مهرجان بنت الجيران، والبعض الآخر قام بالرقص عليها، بينما كتب آخرون منشورات صريحة تدافع عن أغاني المهرجانات وأنها نوع من أنواع الفنون، وقد أبدوا إعجابهم بـ مهرجان بنت الجيران.

رقص هيفاء وهبى على مهرجان بنت الجيران

نشرت الفنانة هيفاء وهبى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وتحديدا على خاصية الاستورى؛ حيث يحتفل بعيد ميلادها أسرة مسلسل "أسود فاتح".

وظهرت هيفاء وهبى فى الفيديو وهى ترقص على أنغام الطبل والمزامير حيث استقبلوها أسرة المسلسل فى موقع التصوير.

شوارع فرنسا تشتعل بـ أغنية بنت الجيران

نشر الفنان عمر كمال فيديو من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". لأحد شوارع فرنسا وهى تعلو فيها صوت أغنية "بنت الجيران".

وعلق عمر كمال قائلا: "مفيش أجمل مننا في كل مكان الفيديو في شوارع فرنسا".

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: