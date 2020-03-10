بـ تمارين فتح الحوض.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها.. شاهد









نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ظهرت "ياسمين" أثناء تأدية أحد التمارين التي تحتاج إلى مرونة الجسم، وهو تمرين "فتح الحوض"، وذلك أثناء تواجدها داخل صالة الجيم، نالت إعجاب متابعيها.









وتشارك ياسمين حاليا فى تصوير مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة، دياب، أحمد مجدى، أيتن عامر، عمر الشناوى، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل.









ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لـ ياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها برمضان الماضي 2019 من خلال مسلسل "حكايتى".















