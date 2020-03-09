بعد انفصالهما.. أجرأ إطلالات هيفاء وهبى مع مدير أعمالها| شاهد

، أو "لا بورجوازي"

، أو "لا بورجوازي"

موديلات فساتين السهرة القصيرة ،فهي من بين النجمات الأكثر أناقة من دون شك، حيث تختار دائمًا الفساتين المصنوعة من الأقمشة البراقة والقصات الأنثوية الجذابة التي تزيدها جمالًا من "ايلي صعب"

موديلات فساتين السهرة القصيرة ،فهي من بين النجمات الأكثر أناقة من دون شك، حيث تختار دائمًا الفساتين المصنوعة من الأقمشة البراقة والقصات الأنثوية الجذابة التي تزيدها جمالًا من "ايلي صعب"

بشكل رسمي بعد وقوع بعض الخلافات بينهما، رغم تكتم النجمة اللبنانية على خبر زواجها من البداية.

وبالتزامن مع عيد الحب وضع محمد الوزيري، الفنانة اللبنانية في موقف محرج بعد نشر صورة تجمعهما من كواليس كليب "توتة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وعلق محمد الوزيري على الصورة قائلا: "أيام ما كان في فالنتين .. كله كدب في كدب .. كدر كمان كرة .. هيعيش يفتكرني مفيش حد بيحب حد كله كلام فاضي".





وكانت هناك أنباء ترددت حول زواج هيفاء وهبي سرا من محمد الوزيري رغم فارق العمر بينهما، حيث يصغرها بأكثر من 10 أعوام.