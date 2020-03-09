بعد انفصالهما.. أجرأ إطلالات هيفاء وهبى مع مدير أعمالها| شاهد

أثارت الفنانة هيفاء وهبي الجدل بإطلالات مثيرة وجريئة خلال الفترة الماضية، خاصةً بعدما نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر تغريدة تقول فيها :" نصاب"، وهو ما فسره جمهورها أنها رسالة غير مباشرة للوزيري.
وتعتمد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على اختيار موديلات فساتين السهرة القصيرة ،فهي من بين النجمات الأكثر أناقة من دون شك، حيث تختار دائمًا الفساتين المصنوعة من الأقمشة البراقة والقصات الأنثوية الجذابة التي تزيدها جمالًا من "ايلي صعب" Elie Saab، و"زهير مراد" Zuhair Murad، أو "لا بورجوازي" Labourjoisie.
وعلم موقع صدى البلد الاخباري، ان الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي انفصلت عن زوجها ومدير أعمالها السابق محمد الوزيري بشكل رسمي بعد وقوع بعض الخلافات بينهما، رغم تكتم النجمة اللبنانية على خبر زواجها من البداية.