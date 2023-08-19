الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. تحرك عاجل من الزمالك.. الشرقية للدخان تكشف تطورات أزمة السجائر| أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات الهامة، نرصد لكم أبرزها خلال السطور التالية:

بسبب أحمد زويل .. الموسيقيين توجه رسالة حاسمة لكل مطرب

وجه الدكتور محمد عبدالله متحدث نقابة الموسيقيين، رسالة نارية إلى جميع المطربين بشأن عدم غناء أغنية عليا الطلاق أو نشرها لتضمنها صورا للعالم الراحل الدكتور أحمد زويل والتي تعتبره النقابة إهانة بالغة وإساءة لرموزنا العلمية التي نتشرف بها علي مستوى العالم بأكمله.



تحرك عاجل من الزمالك للرد على توقيع ثنائي الفريق لصفوف المصري

كشف أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس الزمالك، عن أول تحرك من قبل الفارس الأبيض من أجل الرد على انتقال أحمد أيمن منصور، وأحمد عيد لاعبا الفريق إلى صفوف النادي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعدما أعلن النادي البورسعيدي ضم كلا اللاعبين.



شعبة الدخان تطالب بطرح مضبوطات السجائر في محطات وقود وطنية للمستهلكين

طالب إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، بطرح المضبوطات من السجائر، لدى التجار المحتكرين، في محطات الوقود وطنية للمستهلكين.

محمد رمضان عن لقب نمبر وان: كان عندي كبت فني

قال الفنان محمد رمضان تعليقا على فيلمه الجديد “على الزيرو” إنه فخور بالعمل مع كل كاست الفيلم.

وأضاف محمد رمضان خلال المؤتمر الصحفي للفيلم، الذى نقله برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان: "المشروع الناجح منظومة متكاملة".

محافظ دمياط: تخصيص 4 مليارات جنيه لمشروع حياة كريمة

كشفت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تفاصيل مشروع حياة كريمة فى مراكز المحافظة، لافتة إلى أن عدد المشاريع 588 .



«الشرقية للدخان» تكشف تطورات أزمة السجائر وتؤكد ضخ كميات كبيرة

قال المهندس هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إن الشركة ضخت كميات زيادة من السجائر في السوق، بالاتفاق مع الأجهزة الرقابية، ومباحث التموين.



أغلى العقود بمصر .. تطورات في تجديد أحمد فتوح لـ الزمالك

كشف أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس الزمالك، عن مفاجأة مدوية فيما يتعلق بتجديد التعاقد مع أحمد فتوح، الظهير الأيسر لصفوف الفارس الأبيض، في ضوء اقتراب انتهاء عقد اللاعب مع النادي، وسط ترقب كبير من كافة جماهير القلعة البيضاء حول موقف النادي من الحفاظ على اللاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رحيل أكثر من نجم في السنوات الأخيرة.

أفعال لا تليق بالمصريين.. محمد علي خير ينفعل على الهواء بسبب البلوجرز

انفعل الإعلامي محمد علي خير، على الهواء مباشرة بسبب ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة تحت مسمى الربح من "السوشيال ميديا"، إذ أنه يرى أن هناك بعض الأفعال التي لا تليق أن يراها المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الشباب الصغير، موضحا أن الجميع أصبح يقدم أي شيء من أجل ربح المال من "السوشيال ميديا".



محمد حسان والمراكبي يردان على الجماعات الإرهابية بشأن فض اعتصام رابعة

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، شهادة الداعية السلفي جمال المراكبي والشيخ محمد حسان بشأن فض اعتصام رابعة الإرهابي.



تطور جديد.. الزمالك يفجر مفاجأة بشأن عرض الشباب السعودي لضم زيزو| فيديو

فجر أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس الزمالك، مفاجأة مدوية بشأن إمكانية انتقال أحمد سيد زيزو إلى صفوف نادي الشباب السعودي، في ضوء الحديث المكثف خلال الفترة الماضية عن إمكانية احتراف النجم المصري، في دوري روشن السعودي، وسط ترقب كبير من كل جماهير الفارس الأبيض حول الأمر، في الساعات الأخيرة.



أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

كشف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، مشيرة إلى أنّ البلاد تشهد انخفاضا في قيم الحرارة في فترات الليل فور غياب أشعة الشمس.

