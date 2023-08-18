محمد حسان والمراكبي يردان على الجماعات الإرهابية بشأن فض اعتصام رابعة

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، شهادة الداعية السلفي جمال المراكبي والشيخ محمد حسان بشأن فض اعتصام رابعة الإرهابي.

وأضاف الإعلامى مصطفى بكرى، خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن هناك حملات خارجية تستهدف الأمن المصري في أحداث فض رابعة الإرهابي.

وأوضح مصطفى بكرى أن الداعية السلفي جمال المراكبي والشيخ محمد حسان كانا وسيطان بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان لإنهاء اعتصام رابعة الإرهابي.

نكثت بوعودها

وتابع مصطفى بكرى، أن جماعة الإخوان الإرهابية نكثت بوعودها مع الشيخان، وشهادتهما تكشف كذب الجماعة الأرهابية بل وتحملها ما حدث في فض اعتصام رابعة.

وأكد بكرى ان هناك مروجين للشائعات وحملات تستهدف مؤسسات الدولة المصرية، للنيل منها، والرد عليهم هو أسلم الحلول والمواقف.