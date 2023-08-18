محافظ دمياط: تخصيص 4 مليارات جنيه لمشروع حياة كريمة

كشفت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تفاصيل مشروع حياة كريمة فى مراكز المحافظة، لافتة إلى أن عدد المشاريع 588 .

وأوضحت منال عوض، خلال حوارها مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق مشروع حياة كريمة من أهم المشروعات التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة، حيث تم تخصيص 4 مليارات جنيه لمشروع حياة كريمة في المرحلة الأولى بدمياط.

مركز كفر سعد

وأوضحت منال عوض، مشروع حياة كريمة يتم فى مركز كفر سعد الذي بـ 28 قرية، لافتة إلى أنه تم انشاء كافة المباني الحكومية التي يحتاجها المواطنين وتم ايضا انشاء 75 مدرسة فى نفس المركز.

وتابعت: مركزي دمياط والزرقا من ضمن المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة، موضحة أن كفر سعد الحياة تغيرت فيه بعد تنفيذ أعمال حياة كريمة التي عادت بالنفع على أهالي الكفر.

وأشارت منال عوض إلى أنه تم إنشاء مستشفى إدمان تابعة لصندوق مكافحة الإدمان، بجانب إنشاء مستشفى الأمراض النفسية.