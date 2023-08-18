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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محافظة دمياط تكشف تفاصيل مشروع المجزر لتوفير اللحوم.. فيديو

الدكتورة منال عوض،
الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن هناك العديد من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في دمياط وتعود بالنفع على أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة لها.

وأوضحت منال عوض، خلال حوارها مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى حمدى رزق إن من أبرز المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليا “المجزر، والمحجر الاستثماري”، والمشروع في آخر مراحله.

 رؤوس الماشية

وأكدت محافظ دمياط أنه سيتم من خلال مشروع المجزر توفير شراء رؤوس الماشية ويذبحها وطرحها في الأسواق للمواطنين.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أنه كان هناك منطقة "عشش وعشوائيات وكان يطلق عليها قرية الصيادين وتم إخلاء تلك العشش وبناء عمارات سكنية بدلا منها.

 

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