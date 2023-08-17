منال عوض: دمياط أول محافظة خالية من العشوائيات

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أنه كان هناك منطقة "عشش وعشوائيات وكان يطلق عليها قرية الصيادين وتم إخلاء تلك العشش وبناء عمارات سكنية بدلا منها.

وقالت منال عوض، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، تم اتخاذ قرار بعدم بُعد الصيادين عن أماكنهم، وكنا أولى المحافظات التي أعلنت أنها خالية من العشوائيات.

وتابعت محافظ دمياط، أنه تم عمل 220 شقة، إضافة إلى مشكلة الباعة الجائلين بشارع النيل، وتم عمل 2 سوق حضاري ونقل الباعة الجائلين للسوق.

مدخل مدينة رأس البر

وأشارت منال عوض إلى أنه أيضا كان هناك مشكلة رحلات اليوم الواحد والزحام المتواجد إضافة إلى الزحام الموجود بشارع بورسعيد، وتم تخصيص مكان بمدخل مدينة رأس البر للانتظار.