محمد رمضان عن لقب نمبر وان: كان عندي كبت فني

قال الفنان محمد رمضان تعليقا على فيلمه الجديد “على الزيرو” إنه فخور بالعمل مع كل كاست الفيلم.

وأضاف محمد رمضان خلال المؤتمر الصحفي للفيلم، الذى نقله برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان: "المشروع الناجح منظومة متكاملة".

صعبة فى مشوارى الفنى

وعن لقب نمبر وان، رد محمد رمضان قائلا: "عندما قولتها فى الأغنية كانت فى فترة صعبة فى مشوارى الفنى، لأنه لم يكن هناك اعتراف بنجاح مسلسل الأسطورة حينها فى الشارع".

وتابع محمد رمضان: "نمبر وان كانت كبت فنى عندي، ورديت على استفزاز البعض".