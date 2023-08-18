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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الغيطي يطالب محمد رمضان بتعويض 10 ملايين جنيه.. ما القصة؟

محمد رمضان
محمد رمضان

كشف الإعلامي محمد الغيطي، تفاصيل أغنية محمد رمضان الجديدة "إياك تموت وانت حي"، وسرقة كلماتها من ديوان شعر نشره من خلال الهيئة العامة للكتاب.


وقال محمد الغيطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن كلمات الأغنية نشرها في بوست أيضًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في عام 2016.

 

هقدم شكوى في نقابة المهن التمثيلية


وتابع محمد الغيطي: "من يومين كنت عند دكتور أسنان، وأنا قاعد فوجئت بالأغنية وكنت أول مرة أسمعها، لأن الأغنية أيضًا تم وضعها على قناة محمد رمضان على يوتيوب، ويتم إذاعتها على الراديو والتليفزيون حاليا، ووقتها قلت ده كلامي، وأنا هقدم شكوى في نقابة المهن التمثيلية، لأن أنا ومحمد رمضان تابعين للنقابة، وأيضًا سأقوم برفع قضية للمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه".


وأضاف، أنه حال الحصول على أي مبلغ تعويض سيقوم بالتبرع به لمستشفى أبو الريش للأطفال، متابعا: "أدعو محمد رمضان للتصالح والمبلغ نتبرع به أنا وهو لمستشفى الأطفال".


وفي ذات السياق، قال ميشيل حليم، محامي محمد الغيطي: "عحتى لا يدعي محمد رمضان عدم معرفته بسرقة الكلمات، ويرمي الاتهام على كاتب معين، فأنا أنذرته أن هذه الكلمات ملكية فكرية خاصة بمحمد الغيطي وله كافة حقوق النشر، وأن ما فعله سرقة وتعدي على الملكية الفكرية، وأن نشر الكلمات من خلال الأغنية جريمة يعاقب عليها القانون".


وتابع: "القضية ليس لها حل إلا بتنازل محمد الغيطي، وأن يحصل على حقه، وأن تنسب له الأغنية".

محمد الغيطي محمد رمضان محمد الباز المهن التمثيلية موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب

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