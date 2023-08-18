تعويض 10 ملايين جنيه.. تفاصيل اتهام محمد رمضان بالسرقة | فيديو جراف

اتهم الكاتب والإعلامي محمد الغيطي، الفنان محمد رمضان، بسرقة قصيدة غنائية، غناها وصورها ضمن أحداث فيلمه “هارلي”.

رباعيات الغيطي

وقال محمد الغيطي، في دعوى، قدمها محاميه “ميشيل حليم”: إن الأغنية التي غنّاها محمد رمضان، نشرها الأول في ديوان باسم "رباعيات الغيطي" عام 2016.



وأشار إلى أن كلمات قصيدته، وردت في أغنية رمضان، وهي: "إياك تموت وأنت حي.. إياك تموت وأنت واقف.. الموت لوحده جاي جاي.. لو بص لعينيك وأنت خايف".

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