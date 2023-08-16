محمد رمضان | نجوم أفلام الصيف مع شيرين سليمان في سبوت لايت

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة ببرنامجها «سبوت لايت»، على قناة صدى البلد عدد من نجوم أفلام صيف 2023.

ومن نجوم أفلام صيف 2023 مع شيرين سليمان في الحلقة الجديدة، الفنان محمد رمضان وأبطال فيلم ع الزيرو ويكشف خلال اللقاء سر قبوله لهذا الفيلم بالرغم من تقديمه لفيلم هارلي منذ فترة قصيرة.

وسيكشف محمد رمضان سر أغنية نمبر وان لأول مرة، والسبب الحقيقي وراء اللقب، وكيف كان مضطر لاستخدامه، كما يتحدث عن سبب ابتعاده عن السينما لفترة طويلة واهتمامه بتقديم مسلسلات تلفزيونية في السنوات الأخيرة.

وتتضمن الحلقة الجديدة من برنامج سبوت لايت يوم الجمعة المقبل 18 أغسطس، لقاء خاص مع النجم محمد هنيدي الذي سيكشف كواليس فيلم مرعي البريمو وعدد من اللقاءات مع أبطال الفيلم الذين يتحدثون عن شخصياتهم وفكرة الفيلم.

تقدم شيرين سليمان في برنامج سبوت لايت أيضًا لقاء مع النجم محمود حميدة الذي يكشف شرطه الوحيد لقبول بطولة فيلم مطرح مطروح، وحقيقة قبوله لمشاركة النجم العالمي سكوت ادكينز الشهير بـ «بويكا».

بالإضافة إلى لقاء خاص مع النجمة صفاء أبو السعود في كواليس أحدث حفلاتها الغنائية، التي شاركتها الغناء فيها النجمة سيمون، مع لقاءات مع أبطال ونجوم فيلم البطة الصفراء.

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة العاشرة مساءً.

