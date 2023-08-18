أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

كشف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، مشيرة إلى أنّ البلاد تشهد انخفاضا في قيم الحرارة في فترات الليل فور غياب أشعة الشمس.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية للتلفزيون المصري، اليوم الجمعة، أن الانخفاض ملحوظا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، وأجواء الليل معتدلة تماما في معظم محافظات الجمهورية.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد نشاطا للرياح سرعاتها ما بين 30 إلى 35 في الساعة وهو ما يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة بشكل كبير الموجودة في الجو، وبالتالي، فإننا نشعر بنسمات الهواء اللطيفة في فترة الليل.

أمطار رعدية جنوب سيناء وسانت كاترين ودهب وطابا

وتابعت أنه من المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق من جنوب سيناء، وهي أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسانت كاترين ودهب وطابا.

وأكمل الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، أنه نتيجة الطبيعة الجبلية والجغرافية الموجودة في جنوب سيناء واستمرارية سقوط الأمطار، وتحديدا عند مرتفعات سانت كاترين، فإنها قد تشهد تشكل السيول، لكن هذا الأمر لن يؤثر على الأعمال والأنشطة اليومية، كما ستمتد الأمطار على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم.

حالة الطقس

وأشار الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ ساعات المساء تشهد نشاط للرياح في معظم المحافظات، ما يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة، وبالتالي يتم تلطيف الأجواء ونشعر بنسمات الهواء اللطيفة، كما أنّه سيؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد مستمرة في التحسن في الأحوال الجوية والأجواء الصيفية المعتادة، كما أن قيم الحرارة لا تزال أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، لافتةً إلى أننا نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهي كتل معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها بشكل كبير.

وأضافت، أننا نتأثر بامتداد لمنخفض جوي كبير في طبقات الجو العليا وهو ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة وتوزيع رطوبة عمود الهواء ككل، وهو ما يؤدي إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة في فترة الصباح الباكر.

وأوضحت، أن طقس الظهيرة سيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على المتوسطة، وشديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

