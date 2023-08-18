سيول .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الـ 48 ساعة المقبلة

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية خلال الساعات الصباحية، مطالبة سائقي السيارات بتوخي الحذر، وعدم السير بـ سرعات عالية.



وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية، أنه من المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق من جنوب سيناء، وهي أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسانت كاترين ودهب وطابا، وتلك الأمطار مستمرة لمدة 48 ساعة مقبلة.



ولفتت، إلى أنه نتيجة الطبيعة الجبلية والجغرافية الموجودة في جنوب سيناء واستمرارية سقوط الأمطار، وتحديدا عند مرتفعات سانت كاترين، فإنها قد تشهد تشكل السيول، لكن هذا الأمر لن يؤثر على الأعمال والأنشطة اليومية، كما ستمتد الأمطار على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم.



