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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمطار وسيول ورياح بسرعة 35 كم في الساعة.. مفاجأة عاجلة من الأرصاد

أمطار رعدية
أمطار رعدية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد انخفاضا في قيم الحرارة في فترات الليل فور غياب أشعة الشمس، لافتةً إلى أن الانخفاض ملحوظا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

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وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أنّ أجواء الليل معتدلة تماما في معظم محافظات الجمهورية، حيث تشهد البلاد نشاطا للرياح سرعاته ما بين 30 إلى 35 في الساعة وهو ما يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة بشكل كبير الموجودة في الجو، وبالتالي، فإننا نشعر بنسمات الهواء اللطيفة في فترة الليل. 


وأشارت، إلى أنه من المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق من جنوب سيناء، وهي أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسانت كاترين ودهب وطابا. 


ولفتت، إلى أنه نتيجة الطبيعة الجبلية والجغرافية  الموجودة في جنوب سيناء واستمرارية سقوط الأمطار، وتحديدا عند مرتفعات سانت كاترين، فإنها قد تشهد تشكل السيول، لكن هذا الأمر لن يؤثر على الأعمال والأنشطة اليومية، كما ستمتد الأمطار على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم.


وذكرت أنّ ساعات المساء تشهد نشاط للرياح في معظم المحافظات، ما يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة، وبالتالي يتم تلطيف الأجواء ونشعر بنسمات الهواء اللطيفة، كما أنّه سيؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 33 25
العاصمة الإدارية 33 25
6 أكتوبر 34 24
بنهــــا 33 25
دمنهور 32 25
وادي النطرون 33 24
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 33 25
الزقازيق 33 25
شبين الكوم 33 25
طنطا 32 24
دمياط 31 24 
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 34 23
السويس 33 24
العريش 32 24
رفح 32 24
رأس سدر 35 26
نخل 35 21
كاترين 32 18
الطور 34 27
طابا 37 25
شرم الشيخ 41 29
الإسكندرية 31 23
العلمين الجديدة 31 23
مطروح 30 24
السلوم 31 23
سيوة 35 21
رأس غارب 38 28
الغردقة 38 28
سفاجا 40 29
مرسى علم 41 29
شلاتين 40 30
حلايب 34 28 
رأس حدربة 35 29
الفيوم 35 28
بني سويف 35 24
المنيا 36 23
أسيوط 35 23
سوهاج 37 25
قنا 42 26
الأقصر 41 26
أسوان 43 28
الوادي الجديد 40 24
أبوسمبل 39 26


 

الهيئة العامة للأرصاد الأرصاد الأرصاد الجوية القناة الأولى جنوب سيناء المحافظات

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