عاجل| الأرصاد تعلن أماكن السيول والأمطار الرعدية اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تحسنا في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة عن الأسابيع الماضية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، أن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

ولفتت إلي أن اليوم هناك فرص لـ سقوط الأمطار على بعض المناطق بجنوب سيناء " سانت كاترين، ودهب وطابا، ومرتفعات سلال الجبال بالبحر الأحمر"، وأن تلك الأمطار قد تكون متوسطة لـ خفيفة ورعدية.

وأوضح أن الأمطار سينتج عنها سيول، وأنه بنسبة كبيرة لن يكون هناك تأثير على الأعمال الزراعية هناك، وأن تلك الأمطار مستمرة خلال الساعات المقبلة.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 33 25

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 33 25

دمنهور 32 25

وادي النطرون 33 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 25

طنطا 32 24

دمياط 31 24

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 23

السويس 33 24

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 35 26

نخل 35 21

كاترين 32 18

الطور 34 27

طابا 37 25

شرم الشيخ 41 29

الإسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 30 24

السلوم 31 23

سيوة 35 21

رأس غارب 38 28

الغردقة 38 28

سفاجا 40 29

مرسى علم 41 29

شلاتين 40 30

حلايب 34 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 35 28

بني سويف 35 24

المنيا 36 23

أسيوط 35 23

سوهاج 37 25

قنا 42 26

الأقصر 41 26

أسوان 43 28

الوادي الجديد 40 24

أبوسمبل 39 26