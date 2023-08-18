عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب أحمد زويل .. الموسيقيين توجه رسالة حاسمة لكل مطرب

نقابة الموسيقيين
نقابة الموسيقيين

وجه الدكتور محمد عبدالله متحدث نقابة الموسيقيين، رسالة نارية إلى جميع المطربين بشأن عدم غناء أغنية عليا الطلاق أو نشرها لتضمنها صورا للعالم الراحل الدكتور أحمد زويل والتي تعتبره النقابة إهانة بالغة وإساءة لرموزنا العلمية التي نتشرف بها علي مستوى العالم بأكمله.

txt

أخبار الفن: محمد محسن يتألق فى حفله بـ مهرجان العلمين.. عمار يا سعودية.. الموسيقيين ترد على تغيير محمد الحلو كلمات تتر زيزينيا

وقال عبدالله في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الحرية مسؤولية، واللي مش خايف من العقوبات وعايز يجرب يغني ويشوف هنعمل معاه إيه؟  

موضحا أن محامي النقابة حرر محضرا ضد مؤدي المهرجانات كزبرة لأدائه مصنف دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية علي هذه الكلمات بناء علي الإقرار والتعهد الموقع من صاحب الشأن.

https://www.youtube.com/watch?v=9_PE6JE-s9Q

تابع الدكتور محمد عبدالله متحدث نقابة الموسيقيين، من المتوقع إلغاء عضوية كزبرة ومنع التعامل معه، موضحا أن الفنان مصطفى كامل انزعج بشدة عند رؤيته لصور العالم الكبير الراحل أحمد زويل فى كليب له والتي اعتبرته النقابة إهانة بالغة وإساءة لرموزنا العلمية.

 

الموسيقيين نقابة الموسيقيين أغنية عليا الطلاق أحمد زويل اخبار الموسيقيي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك عاجل من الزمالك للرد على توقيع ثنائي الفريق لصفوف المصري

فشل إداري| 4 أزمات تضرب الزمالك.. وأمير مرتضى منصور كلمة السر

قرار عاجل ضد رجلي أعمال ومواطنة أجنبية في أكبر قضية لتهريب الآثار

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

تعطيل الدراسة ودعم مالي.. 25 إجراء حكوميًا حال انتشار متحور كورونا الجديد

الرواتب من 7500 لـ8500 جنيه.. وظائف شاغرة فى بنك مصر.. الحق قدم

لا يوجد بند.. تطورات جديدة بشأن بيع زيزو لـ الشباب السعودي| تفاصيل

موضوعات متعلقة

عمار يا سعودية.. الموسيقيين ترد على تغيير محمد الحلو كلمات تتر زيزينيا

ترشيحاتنا

محافظ دمياط: تخصيص 4 مليارات جنيه لمشروع حياة كريمة

5 سيارات كورية اعتمادية في سوق المستعمل "على قد الإيد" .. صور

عوض تاج الدين: Eg5 ينتشر أكثر من المتحورات الأخرى وقادر على إصابة عدد أكبر

ما وراء بيان القمة الثلاثية المشتركة في كامب ديفيد| تقرير

محافظة دمياط تكشف تفاصيل مشروع المجزر لتوفير اللحوم.. فيديو

في ثوبه الجديد.. هاني عبد الرحيم يقدم برنامج «أحلام مواطن» عبر «صدى البلد»| الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خصر منحوت.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بـ"تاتو".. صور

بسعر خرافي.. جومانا مراد تثير الجدل بكاش مايوه مع كلبها

ظهور هذه الأعراض علامة على الإصابة بسرطان الثدي المبكر.. احذريها 

يهدد استقرار الفريق.. بيراميدز يتراجع عن صفقة بن شرقي بسبب 3 ملايين دولار

فيديو

سيناريوهات متعددة.. ماذا يحدث حال انتشار متحور Eg5

حقيقة تأجيل الدراسة بسبب المتحور الجديد.. هل انتشر في مصر ؟!

عيد ميلاد النجوم.. رامي عياش يحتفل مع زوجته وتامر حسني وحيدا

تعويض 10 ملايين جنيه.. تفاصيل اتهام محمد رمضان بالسرقة | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ